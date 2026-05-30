Wegen Gleichstellungsbeauftragten: Jürgen Milski rastet aus

Eigentlich ist die Bergkirchweih im bayerischen Erlangen für gute Laune und friedliche Bierseligkeit bekannt – doch für Jürgen Milski (62) entwickelt sich das Traditionsfest nun zum Anlass einer hitzigen Kulturdebatte. Der Realitystar regt sich auf TikTok maßlos über eine aktuell im Netz kursierende Songliste auf, die er offenbar fälschlicherweise als staatliche Verbotsliste interpretiert. Darauf genannt sind Songs mit Texten, die verbale Herabwürdigungen von Frauen enthalten – etwa "Olé, wir fahr’n in’ Puff nach Barcelona" oder "Geh mal Bier holen" von Mickie Krause (55) – die für Jürgen klar zum schützenswerten Kulturgut gehören. In seinem Clip poltert der Kölner entsprechend emotional drauflos, Deutschland werde "immer mehr zur Lachnummer", erntet für seine Wut jedoch prompt einen scharfen Konter.

Während Jürgen von "Volksverdummung in Deutschland" spricht und felsenfest behauptet, ein "sehr einflussreicher Politiker" habe die Liste erstellen lassen, ist diese Darstellung laut TikTok-Creator "It’s Daniel" schlichtweg falsch: In einem Kontervideo erklärt der Creator, dass die Liste von den Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Erlangen stammt und ausdrücklich kein offizielles Verbot darstellt. Es handle sich lediglich um eine Übersicht, die Wirte dafür sensibilisieren soll, welche Songs frauenfeindlich interpretiert werden könnten, während sie weiterhin völlig frei spielen dürfen, was sie möchten. Die Stadt selbst habe den Charakter des Schreibens als reine Orientierungshilfe mehrfach betont, weshalb Daniel abschließend die provokante Frage in den Raum wirft, ob Jürgen sich überhaupt mit der Thematik beschäftigt habe oder hier nur "billige Propaganda nachplappert".

Für Jürgen sind die genannten Songs dagegen vor allem eines: altbewährte Partykracher. Der Sänger, der einst durch Big Brother bekannt wurde und seit vielen Jahren auf Mallorca-Bühnen auftritt, betont, dass die Menschen zu diesen Titeln einfach nur ausgelassen feiern wollen. Abseits des aktuellen Bierzelt-Zoffs gibt der Entertainer seinen Fans ohnehin regelmäßig Einblicke in seinen Alltag zwischen Fitnessstudio und Familienleben – und schreckt dabei auch vor intimen Details nicht zurück. So erzählte Jürgen vor Kurzem ganz offen, dass ihm sein Aussehen extrem wichtig sei und er sich deshalb in einer Düsseldorfer Klinik die Brust verkleinern ließ.

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Instagram / juergen.milski Jürgen Milski, November 2025

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actionpress Jürgen Milski, Entertainer

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Sat.1 Jürgen Milski bei "Promi Big Brother"