"Alaskan Bush People"-Star Matt Brown stirbt mit 43 Jahren

Schockierende Neuigkeiten aus der Welt des Reality-TV: Matt Brown, bekannt aus der Sendung Alaskan Bush People, ist tot. Der 43-Jährige wurde leblos in einem Fluss im Norden des US-Bundesstaates Washington aufgefunden. Sein Bruder Bear Brown bestätigte die erschütternde Nachricht in einem TikTok-Video und gab an, dass Matts Körper vor wenigen Stunden aus dem Wasser geborgen worden sei. Bear zufolge deutet eine Verletzung an Matts Körper auf einen Suizid hin.

In dem Video zeigte sich Bear sichtlich mitgenommen und bat seine Follower darum, respektvoll zu bleiben und keine beleidigenden Kommentare zu hinterlassen, da die Familie unter Schock stehe. "Ich hätte niemals erwartet, dass er sich selbst verletzt", sagte er und erklärte weiter: "Er hat lange mit Suchtproblemen gekämpft und ich war sehr lange sehr besorgt, dass er an einer Überdosis sterben würde. Ich dachte nicht, dass er sich selbst etwas antun würde."

Matt war von 2014 bis 2019 in insgesamt 79 Folgen von "Alaskan Bush People" zu sehen. Die Show begleitet eine Familie, die in der Wildnis Alaskas lebt und sich in einer kleinen Gemeinschaft namens "Browntown" selbst versorgt. Wie TMZ in Bezug auf Familienquellen berichtet, hatte ein Großteil der Familie den Kontakt zu Matt vor etwa fünf Jahren abgebrochen, da sie ihn aufgrund seiner anhaltenden Suchtprobleme nicht länger unterstützen konnten. Lediglich sein Bruder Gabe Brown soll noch gelegentlich mit ihm in Kontakt gestanden haben.

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Instagram / mattbrown511 Matt Brown lächelt

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Instagram / mattbrown511 Matt Brown, Realitystar

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Instagram / mattbrown511 Matt Brown zeigt ein Peace-Zeichen

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