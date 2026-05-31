Extreme Security: Ralf Schumacher & Étienne haben geheiratet

Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet-Cassagne (36) haben sich in Saint-Tropez das Jawort gegeben. Am Samstagnachmittag traten der frühere Formel-1-Star und sein Partner im Rathaus der französischen Küstenstadt vor den Standesbeamten. Beide erschienen laut Bild im abgestimmten Partnerlook mit dunkelblauen Anzügen, weißen Hemden und hellblauen Krawatten. Nach der Trauung ging es für das frisch vermählte Paar mit einem luxuriösen Riva-Motorboot weiter zum Strandrestaurant La Bouillabaisse Plage, wo später die Feier am Wasser stattfand und ein Feuerwerk den Abend abrundete.

Für besonders viel Gesprächsstoff sorgte rund um die Hochzeit aber das strenge Sicherheitskonzept. Sicherheitskräfte spannten immer wieder große Regenschirme auf und versuchten, Blicke von Schaulustigen und Fotografen abzublocken, sobald das Paar zu sehen war. Vor allem beim Verlassen des Rathauses führte das zu Irritationen. Ein deutscher Urlauber bezeichnete die Szenen laut Bild als "ein peinliches Schauspiel. Das geht gar nicht". Auch ein Krankenwagen, der kurz vor Ende der Zeremonie vor dem Rathaus auftauchte, zog Aufmerksamkeit auf sich. Konkrete Hinweise auf einen medizinischen Notfall gab es jedoch nicht. Gäste dementierten entsprechende Gerüchte.

Kurz zuvor hatte das Paar noch seinen Polterabend im glamourösen Hafen von Saint-Tropez gefeiert. Über drei Tage hinweg soll sich zwischen Superyachten und schillernden Partylocations ein echter Hochzeitsmarathon abgespielt haben. Mit dabei: Robert (62) und Carmen Geiss (61), die mit Ralf und Étienne in die erste lange Partynacht gestartet sein sollen. Auch David Schumacher (24) habe eine wichtige Rolle übernommen und sei als Trauzeuge ganz nah an der Seite seines Vaters gewesen.

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Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und sein Partner Étienne im Mai 2025

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Imago Ralf Schumacher und Etienne Bousquet-Cassagne, Sky Spotlight im Hotel Bayerischer Hof

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Instagram / ralfschumacher_rsc David mit seinem Vater Ralf Schumacher, Oktober 2025