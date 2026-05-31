Evgeny Vinokurov kämpfte heimlich mit familiären Problemen

Anna-Carina Woitschack (33) hat die aktuelle Staffel von Let's Dance gewonnen – an der Seite von Profitänzer Evgeny Vinokurov (35). Was das Publikum nicht ahnte: Hinter den Kulissen kämpfte der 35-Jährige während der gesamten Staffel mit einer persönlichen Belastung, die er bewusst für sich behielt. Wie Bild exklusiv berichtet, hatte Evgeny wochenlang mit familiären Problemen zu kämpfen und musste durchgehend zwischen Bremen und Köln pendeln – ein Kraftakt, der an seinen Kräften zehrte.

Im Gespräch mit dem Portal schildert der Tänzer, wie sehr ihn der Spagat zwischen TV-Show und Privatleben forderte. Weil er in Bremen für seine Liebsten da sein wollte, fuhr er immer wieder nach den langen Probentagen zurück in den Norden – und stand am nächsten Morgen schon wieder im Trainingssaal in Köln. Laut Bild kam er so teilweise nur auf rund fünf Stunden Schlaf, bevor die nächsten knallharten Einheiten mit Anna-Carina anstanden. Die Aufzeichnungen, Generalproben und Live-Shows der 19. Staffel wurden dadurch für beide zu einer nervlichen Zerreißprobe. Während die Zuschauer nur die glänzende Fassade aus Glitzer, Kostümen und emotionalen Tänzen sahen, trug Evgeny die familiäre Belastung ganz bewusst als Geheimnis mit sich herum.

Dass dem Duo diesen Stress niemand angemerkt hat, ist beachtlich. Anna-Carina und Evgeny überzeugten die Jury in dieser Staffel immer wieder mit außergewöhnlichen Auftritten. So bekamen sie etwa beim Improdance 2.0 Standing Ovations von allen drei Juroren – ein seltenes Bild in der Tanzshow. Jurorin Motsi Mabuse (45) schwärmte von der gemeinsamen Performance aus Wiener Walzer und Jive: "Das war wirklich der beste Improdance von allen." Schlussendlich setzte sich das Duo als Sieger der 19. Staffel durch.

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Instagram / evgenyvinokurov Evgeny Vinokurov, "Let's Dance"-Profitänzer

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RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov, die "Let's Dance"-Sieger von 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2026

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