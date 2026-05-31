Beweise: Sind Olivia Attwood und Pete Wicks ein Liebespaar?

Olivia Attwood (35) sorgt mit einem neuen Social-Media-Post für ordentlich Gesprächsstoff: Auf einem aktuellen Foto, das die Reality-TV-Beauty in ihrer Londoner Wohnung zeigt, entdecken aufmerksame Fans plötzlich Vierbeiner Rodney – den Hund von TV-Star Pete Wicks (37). Für viele Follower ist das der bislang deutlichste Hinweis darauf, dass zwischen Olivia und Pete mehr läuft als nur Freundschaft. Denn schon seit Monaten wird über eine mögliche Romanze der beiden spekuliert, wie das Portal Mirror berichtet. Die Schnappschüsse kommen zudem kurz, nachdem Olivia ihren Followern mit eher nachdenklichen und bedrückten Fotos aufgefallen war.

Der neue Hundeschnappschuss ist nur das jüngste Kapitel einer länger brodelnden Gerüchteküche. Olivia hatte sich im Januar von ihrem Ehemann Bradley Dack getrennt und als Grund Untreue genannt. Wenige Wochen später wurde sie im März bei einem ausgelassenen Abend mit Freunden dabei fotografiert, wie sie Pete küsst. Offiziell haben beide eine Beziehung bisher nicht bestätigt, doch schon im vergangenen Sommer sorgten gemeinsame Auftritte für Schlagzeilen: Die beiden wurden von KISS nach Ibiza eingeladen, wo Bilder entstanden, auf denen Pete seine Hand auf Olivias Bein legt. Damals erklärte Olivia gegenüber dem Mirror, dass ihr Verhältnis zu Bradley schon länger kompliziert gewesen sei: "Brad und ich haben nie so getan, als hätten wir eine perfekte Beziehung; die letzten sechs Monate waren wirklich herausfordernd für uns". In dem Gespräch schilderte die TV-Moderatorin und Podcasterin offen, wie sehr der Alltag ihre frühere Ehe belastet habe: "Mein Job und sein Job stehen über allem, wir müssen unsere Beziehung die ganze Zeit navigieren", erklärte sie.

Auch über Fehler auf beiden Seiten sprach sie unverblümt: "Ich habe Mist gebaut und Sachen gemacht, Brad hat Mist gebaut. Es ist wirklich leicht zu tun, als wäre man perfekt, aber das ist niemand, wenn man nur ein bisschen tiefer gräbt". Als es um Petes Rolle bei dem Ibiza-Trip ging, zeigte Olivia Verständnis für ihren Ex, gestand aber auch: "Es war nie so schlimm, wie alle es dargestellt haben. Die Leute sagten: 'Oh mein Gott, die lassen sich scheiden, weil Pete sie umarmt hat', aber das ist nicht der Fall. Außerdem umarmt Pete auch mich, ich war einfach nur dabei!", sagte sie. Heute lebt Olivia nach dem Auszug aus dem gemeinsamen Zuhause in einer eigenen Wohnung in London. Pete ist vor allem durch seine Auftritte in The Only Way Is Essex bekannt geworden, Hund Rodney begleitet den Realitystar seit Jahren – und jetzt offenbar auch Olivia auf ihren Bildern.

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Getty Images Olivia Attwood, TV-Star

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Getty Images Pete Wicks und Olivia Attwood bei den Brit Awards 2025 im InterContinental London – The O2.

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Getty Images Bradley Dack und Olivia Attwood backstage bei "X Factor Celebrity" in London, 16. November 2019