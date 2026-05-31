Olli Pocher klärt gemeinsamen Ausflug mit Danni Büchner auf

Oliver Pocher (48) spricht jetzt Klartext zu seinem viel diskutierten Ausflug mit Daniela Büchner (48) ins Phantasialand. In der aktuellen Folge seines Podcasts "Hey Olli" kommt das Thema eher zufällig auf, als der alte und neue Bachelor Paul Janke (44) zu Gast ist und die beiden über Dating, Patchworkfamilien und Liebesgerüchte plaudern. Prompt landet das Gespräch bei der angeblichen Romanze zwischen dem Comedian und der Reality-TV-Bekanntheit. Olli nimmt das Gerücht mit seinem typischen Humor auseinander und schildert, was an dem gemeinsamen Tag im Freizeitpark wirklich passiert ist – inklusive Geisterbahn, Pommes-Orgie und jeder Menge Kids.

Als Paul das Thema anspricht, steigt Olli direkt ein und macht sich über die Schlagzeilen lustig. "Jetzt geht es um Danni Büchner. Mit der bin ich ja knutschend durchs Phantasialand gezogen", witzelt er im Podcast. Paul kontert trocken: "Händchen haltend, habe ich gedacht." Doch Olli legt noch einen drauf: "Ja, aber das war ja nur der Anfang. Das war ja nur, was gesehen wurde. In der Geisterbahn habe ich es richtig krachen lassen." Dann wird er ernsthafter und erklärt, wie das Gerücht entstand: Ein Rapper habe in einem Podcast erzählt, er habe Olli und Danni zusammen im Freizeitpark gesehen. Aus dieser Beobachtung sei eine wilde Netzgeschichte geworden, in der plötzlich von einer möglichen Romanze die Rede war. "Und dass das dann ein halbes Jahr später dazu führt, dass man rumspekuliert, ob ich was mit der gehabt habe oder nicht", wundert sich der Comedian.

Olli betont dagegen, dass es einfach ein kunterbunter Familienausflug gewesen sei. Er sei mit seinen Kindern dort gewesen, durch gemeinsame Bekannte habe er gewusst, dass auch Danni mit ihrem Nachwuchs im Park unterwegs sei. "Da waren irgendwie zwölf Kinder dabei und die Eltern saßen genervt da und haben alle zehn Minuten irgendwas zu essen gekauft", beschreibt er die Situation rückblickend im "Hey Olli"-Talk. Zwischen Adrenalinfahrten, Snacks und Fritten sei aus Sicht der Erwachsenen vor allem Organisationsstress angesagt gewesen. Im Gespräch mit Paul geht es anschließend auch um andere Frauen, mit denen Olli in der Vergangenheit immer wieder in Verbindung gebracht wurde – darunter Cora Schumacher (49) und Moderatorin Cathy Hummels (38). Paul bezeichnet Olli scherzhaft als den "wahren Bachelor". Olli kontert im gleichen Tonfall: "Ich bin hinter den Kulissen, räume [...] alles ab, was du liegen lässt." Auch Danni hat sich zu den Gerüchten geäußert: Zwischen ihr und dem Comedian habe und werde es "nie etwas Romantisches" geben.

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Imago Oliver Pocher, Januar 2026

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Instagram / dannibuechner Danni Büchner mit ihren Kindern Diego Armani und Jenna Soraya

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Collage: Getty Images Cora Schumacher und Oliver Pocher, Collage