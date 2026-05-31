Das nahm Camila Mendes vom "Masters of the Universe"-Set mit

In Berlin wurde der rote Teppich für "Masters of the Universe" ausgerollt: Travis Knight, Nicholas Galitzine (31) und Camila Mendes (31) feierten dort gemeinsam die große Premiere ihres neuen Superhelden- und Fantasy-Streifens. Der Film kommt am 4. Juni in die deutschen Kinos, Nicholas schlüpft darin in die Kultrolle des He-Man, Camila verkörpert Kriegerin Teela. Am Rande der Deutschlandpremiere plauderte die Schauspielerin im Gespräch mit Promiflash ganz offen darüber, welches Erinnerungsstück sie sich vom Set gesichert hat – und welches Souvenir ihr heimlicher Favorit gewesen wäre.

"Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich irgendetwas vom Set mitgenommen habe – außer das Namensschild meines Set-Stuhls, beziehungsweise von der Rückenlehne. Und alle aus dem Cast haben darauf unterschrieben", erzählt der Riverdale-Star. Ansonsten seien die Requisiten streng unter Verschluss. Gerade bei aufwendig gestalteten Props, wie sie in "Masters of the Universe" verwendet werden, werde alles archiviert: "Die Sachen müssen immer eingelagert und sicher aufbewahrt werden – falls es noch eine Fortsetzung gibt. Wer weiß. Deshalb kann man eigentlich nichts mit nach Hause nehmen. Ich zumindest nicht."

Ein Abschied fiel Camila dennoch besonders schwer: das Schwert ihrer Rolle Teela. "Ich hätte mein Schwert wirklich gern behalten. Daran war so ein süßer kleiner roter Edelstein, und es hing die ganze Zeit an meiner Hüfte. Ich vermisse es", schwärmte sie im Gespräch mit Promiflash von der Requisite. Für Camila war das aufwendig gestaltete Stück damit nicht nur Teil des Kostüms, sondern auch ein ständiger Begleiter während der Dreharbeiten – und genau dieses Detail vermisst sie nach dem Dreh nun am meisten, während sie in Berlin die Premiere mit den Fans feiert.

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Imago Camila Mendes bei der Premiere von "Masters of the Universe" im UCI Luxe East Side Gallery, Berlin, 28.05.2026

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Imago Camila Mendes, Travis Knight und Nicholas Galitzine bei der Premiere von "Masters of the Universe" im UCI Luxe East Side Gallery in Berlin

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Imago Camila Mendes bei der deutschen Premiere von "Masters Of The Universe" im UCI Luxe in Berlin am 28.05.2026