Rihanna bucht Elon Musks Tochter Vivian für Pride-Kampagne

Rihanna (38) hat für ihre neueste Pride-Kampagne ihrer Dessousmarke Savage x Fenty ein besonderes Gesicht vor die Kamera geholt: Vivian Wilson, die transgeschlechtliche Tochter von Tech-Milliardär Elon Musk (54). Die 22-Jährige posiert in einem figurbetonten schwarzen Bustier mit passender Unterhose, die mit pro-queeren Botschaften bedruckt ist. Dazu trägt sie drapierende Perlenketten und offene Stilettos mit Perlendetails – und zeigt dabei eine Reihe selbstbewusster Posen. Rihannas Brand kommentierte die Bilder auf Instagram mit den Worten: "Vivian is exactly who she said she is" – also in etwa: "Vivian ist genau die Person, die sie sagte, dass sie ist."

Es ist nicht das erste Mal, dass die Sängerin und Unternehmerin mit Vivian zusammenarbeitet. Bereits zur Valentins-Kampagne stand das Nachwuchsmodel gemeinsam mit der Marke vor der Kamera. Damals äußerte sich Rihanna gegenüber dem Magazin WWD zur Kollektion: "Valentinstag ist eine Zeit, um Liebe in all ihren Formen zu feiern. Bei Savage x Fenty dreht sich alles darum, Liebe auf jede Art zu leben und Produkte zu schaffen, die Menschen das Gefühl geben, dabei selbstbewusst zu sein."

Vivian machte im vergangenen Jahr auf sich aufmerksam, als sie das Cover des Magazins Teen Vogue zierte. Nur wenige Monate später startete sie ihre Modelkarriere mit Kollaborationen für die Marken Wildfang und TomboyX. Im September debütierte sie dann auf dem Laufsteg der New York Fashion Week für CHRISHABANA. Gegenüber Vanity Fair erzählte sie, wie nervenaufreibend ihre ersten Shootings für sie waren: "Davor war ich sehr die Person, die nie, wirklich nie Haut gezeigt hat. Ich wollte es tun, um mehr Selbstvertrauen in meinem eigenen Körper zu entwickeln." Vivian ist die Tochter von Elon und seiner Ex-Frau Justine Wilson. Sie outete sich mit 16 Jahren als trans und ließ wenig später den Nachnamen Musk streichen. Ihr Verhältnis zu ihrem Vater beschrieb sie gegenüber Teen Vogue als zerrüttet: "Es nervt mich, dass die Leute mich mit ihm in Verbindung bringen."

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Rihanna und Vivian Wilson

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna im September 2021 in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Vivian Jenna Wilson bei der Out100 Celebration 2025 in Los Angeles

Anzeige