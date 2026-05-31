Jennifer Lopez rechnet mit ihrer Liebes-Vergangenheit ab

Jennifer Lopez (56) genießt ihr Singledasein – und sie macht keinen Hehl daraus. Bei einem Auftritt in der Talkshow "Jimmy Kimmel Live!" sprach die Sängerin offen über ihr Leben nach der Scheidung von Ben Affleck (53). Auf die Frage von Moderator Jimmy Kimmel, ob sie derzeit Single sei, antwortete sie schlagfertig: "Ja, das stimmt. Ich hätte das früher machen sollen! Ich hab das alles falsch gemacht. Vertrau mir." Als Jimmy dann vorschlug, sie könnte doch als Bachelorette im TV nach der großen Liebe suchen, ließ die 56-Jährige das schnell abtropfen: "Nein. Bist du verrückt? Ich mache nichts, was dieses gute Gefühl zunichtemacht. Es ist fantastisch. Ich liebe es."

Auf Jimmys Einwand, es sei für sie wohl schwierig, auf anderem Wege jemanden kennenzulernen, reagierte Jennifer gelassen: "Ich werde irgendwann irgendwo jemanden treffen – wenn er gut genug ist." Die Scheidung von Ben Affleck war im Januar 2025 rechtskräftig geworden. Jennifer hatte im August 2024 die Scheidung eingereicht, rund zwei Jahre nach der Hochzeit. Bereits kurz nach dem Beziehungsende hatte sie in einem Auftritt bei "Good Morning America" erklärt, dass sie nach der Trennung bewusst eine Auszeit genommen habe: "Ich habe alles gestoppt. Ich habe Tourneen abgesagt. Ich beschloss, einfach zu Hause zu bleiben und das Geschehene zu verarbeiten, ohne davor wegzulaufen – durch die Arbeit, durch eine andere Person oder durch irgendetwas anderes." Und weiter: "Ich fühle mich zum ersten Mal in meinem Leben frei. Ich bin auf mich allein gestellt. Es fühlt sich wirklich gut an."

Jennifer und Ben hatten sich ursprünglich beim Dreh des Films "Gigli" Anfang der 2000er Jahre kennengelernt und waren damals bereits verlobt, bevor sie sich 2004 trennten. 2021 fanden sie wieder zueinander, verlobten sich erneut und heirateten im Juli 2022 in Las Vegas – gefolgt von einer zweiten Zeremonie im August desselben Jahres. Es war Jennifers vierte Ehe. Zuvor war sie mit Ojani Noa (51), Criss Judd und Marc Anthony (57) verheiratet gewesen. Aus ihrer Ehe mit Marc hat sie die Zwillinge Emme und Maximilian.

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Getty Images Bei der Eröffnung des Los Angeles Latino International Film Festival: Jennifer Lopez

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Instagram / jlo Jennifer Lopez genießt die Sonne im Garten ihres neuen Hauses

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Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024