Olivia Rodrigo klärt Gerüchte um Streit mit Taylor Swift auf

Rund um Olivia Rodrigo (23) und Taylor Swift (36) brodelte die Gerüchteküche im Internet schon eine ganze Weile. Jetzt hat sich die Sängerin erstmals klar dazu geäußert. Im Podcast der New York Times, den sie im Rahmen der Promo-Tour für ihr drittes Studioalbum "you seem pretty sad for a girl so in love" gab, sprach die 22-Jährige über die Online-Spekulationen zu ihrem Verhältnis mit Taylor. "Ich interpretiere da nicht viel hinein. Ich denke, das gehört einfach dazu", erklärte Olivia. "Wenn ich jeden Internet-Detektiv, der etwas über mein Leben oder meine Beziehungen richtig oder falsch vorhergesagt hat, genauer unter die Lupe nehmen würde, würde ich wahrscheinlich verrückt werden. Dafür reicht die Zeit einfach nicht aus."

Die Spekulationen über ein angespanntes Verhältnis zwischen den beiden Musikerinnen begannen, als Olivia im Juli 2021 Taylor sowie Jack Antonoff (42) und St. Vincent (43) nachträglich als Co-Autorinnen ihres Songs "Deja Vu" listete – ein Schritt, den sie selbst als Teil ihres Lernprozesses auf der geschäftlichen Seite der Musikbranche bezeichnete. Nach der Veröffentlichung ihres zweiten Albums "Guts" heizte sich die Stimmung online erneut auf, als Fans in Songs wie "Vampire" und "The Grudge" versteckte Botschaften an Taylor zu erkennen glaubten. Gegenüber dem Magazin Rolling Stone stellte Olivia damals jedoch klar: "Ich habe mit niemandem Beef. Ich bin sehr entspannt." Dass die beiden kein schlechtes Blut hegen, schien auch Taylor 2024 zu unterstreichen – bei den Grammy Awards wurde sie dabei gefilmt, wie sie ausgelassen zu Olivias Performance von "Vampire" tanzte.

Nicht nur das vermeintliche Zerwürfnis mit Taylor beschäftigt die Fans von Olivia im Netz. Schon der Durchbruch mit ihrer Debütsingle "Drivers License" im Jahr 2021 löste im Internet damals eine Welle von Spekulationen über ihr Liebesleben und ihren damaligen Ex-Freund aus. Den Umgang mit dem medialen Trubel hat die Sängerin inzwischen für sich gefunden. "Es hat mich dazu gebracht, mich davon zu distanzieren. Ich musste mich davon distanzieren, um buchstäblich okay zu sein. Das ist so eine verrückte Erfahrung", sagte sie.

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Taylor Swift und Olivia Rodrigo

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Getty Images Olivia Rodrigo bei der exklusiven Billions Club Live Show im Mai 2026 in Barcelona

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Getty Images Sängerin Olivia Rodrigo im Juli 2025 in Dänemark

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