Jamie Lee Curtis trauert um ihre Schwester Kelly (69)

Traurige Nachrichten aus der Familie Curtis: Schauspielerin Jamie Lee Curtis (67) hat ihre ältere Schwester Kelly Lee Curtis verloren. Kelly starb am Samstagmorgen, dem 30. Mai, im Alter von 69 Jahren. Jamie bestätigte den Tod in einer persönlichen Mitteilung auf Facebook. Über die Todesursache ist bislang nichts bekannt. Laut Jamie verbrachte Kelly ihre letzten Stunden zuhause, umgeben von der Natur und in Frieden.

In ihrem bewegenden Abschiedspost auf Facebook schrieb Jamie: "Ein herzliches Aloha an meine ältere Schwester, Kelly Lee Curtis. Sie ist heute Morgen gegangen. In ihrem Zuhause. In der Natur. In Frieden." Weiter heißt es: "Sie war meine erste Freundin und lebenslange Vertraute. Sie war atemberaubend schön und eine talentierte Schauspielerin." Jamie erinnerte sich auch an Kellys besondere Eigenheiten – ihre Leidenschaft für Schildkröten, ihre Liebe zur Natur, zu Musik, zu Reisen und zu Pokémon Go. Am Ende ihres Posts verabschiedete sich Jamie mit dem ungarischen Segensgruß "Isten Veled" – "Gott ist mit dir" –, mit dem Kelly angeblich jede ihrer Nachrichten abschloss.

Kelly Lee Curtis war die Tochter der Hollywoodlegenden Janet Leigh und Tony Curtis (†85) und damit Teil einer der bekanntesten Schauspielerdynastien. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Hauptrolle im Horrorfilm "The Devil's Daughter" aus dem Jahr 1991, außerdem war sie in Serien wie "The Sentinel" und "The Equalizer" zu sehen. Nachdem sie ihre Schauspielkarriere Ende der 1990er-Jahre aufgab, arbeitete sie eng mit ihrer Schwester zusammen und war als Jamies Assistentin an Filmsets tätig, unter anderem bei Produktionen wie "Freaky Friday" und "Christmas with the Kranks".

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Getty Images Jamie Lee Curtis und Kelly Lee Curtis bei der Premiere von "Hitchcock" in Beverly Hills, 20. November 2012

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Getty Images Kelly Curtis und Jamie Lee Curtis bei der Beerdigung ihres Vaters Tony Curtis in Henderson, Nevada, am 4. Oktober 2010

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