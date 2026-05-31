Namen verkaufen: Das plant Bonnie Blue für extreme Babyparty

Bonnie Blue (27) plant für Juni eine Babyparty, die es in sich haben soll. Die Erwachsenencreatorin sprach jetzt im Interview mit Us Weekly offen über ihre nächsten Pläne und kündigte an, ihre Feier zu einer sogenannten "Golden Shower" machen zu wollen. "Meine Fans werden in meine Babyparty einbezogen, die im Juni stattfindet", so Bonnie. Sie erklärte, dass die Gäste sie mit Urin anspritzen und zudem Sex mit ihr haben sollen. Gleichzeitig wolle sie klassische Elemente einer Babyparty einbauen. Neben Spielen und einer Piñata soll es also auch Programmpunkte geben, die deutlich aus dem Rahmen fallen und genau deshalb gerade für besonders viel Aufsehen sorgen.

Außerdem wolle Bonnie den Namen ihres Babys an den Höchstbietenden versteigern. Für später in diesem Jahr kündigte sie zusätzlich noch eine Gender-Reveal-Party mit ihren Fans an. Auf TikTok hatte Bonnie selbst bereits eingeräumt, dass der Plan sogar nach ihren eigenen Maßstäben "ziemlich ekelhaft" sei. Trotzdem machte sie deutlich, dass sie das Vorhaben umsetzen will. Gegenüber Us Weekly erklärte sie außerdem, sie werde ihr Kind noch vor Ende des Jahres 2026 bekommen, der Geburtstermin liege ihrer Aussage nach irgendwann im November.

Bonnie sorgt mit dem radikalen Umgang mit ihrer Schwangerschaft schon seit Monaten für Gesprächsstoff. Nachdem sie zuvor von langen Schwierigkeiten berichtet hatte, überhaupt schwanger zu werden, erklärte sie Anfang des Jahres, nach ungeschütztem Sex mit Hunderten Männern nun doch ein Baby zu erwarten. Den Vater des Kindes hält die Creatorin weiter bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. Nach der Trennung von ihrem Ehemann Oliver Davidson im vergangenen Jahr konzentriert sich das Model vor allem auf ihre Onlinekarriere und bindet ihre Follower immer stärker in ihr Privatleben ein.

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Getty Images Tia Billinger, auch bekannt als "Bonnie Blue"

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TikTok / bonnieblue Bonnie Blue, Internet-Star, März 2026

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Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue ruft auf: Sie möchte "in Körperflüssigkeiten baden"