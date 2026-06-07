NBA-Legende Stacey King im Alter von 59 Jahren verstorben

Die Basketballwelt trauert um Stacey King (†59): Der frühere NBA-Profi und langjährige Kommentator der Chicago Bulls ist im Alter von 59 Jahren gestorben. Das teilte das Team am Sonntag mit und sorgte damit in Chicago und weit darüber hinaus für Bestürzung. Eine Todesursache wurde zunächst nicht genannt. Stacey King war vor allem für seine Zeit bei den Bulls bekannt, mit denen er Anfang der 1990er-Jahre gemeinsam mit Michael Jordan (63) und Scottie Pippen (60) drei Meistertitel gewann. Später blieb er dem Team auch abseits des Parketts eng verbunden und wurde für viele Fans zur prägenden Stimme der Bulls-Übertragungen.

Nach seinen erfolgreichen Jahren in Chicago zog Stacey weiter durch die Liga. Er lief unter anderem für die Minnesota Timberwolves, die Miami Heat, die Dallas Mavericks und die Boston Celtics auf, bevor er seine aktive Karriere beendete. Den ganz großen Starstatus seiner Mitspieler Michael und Scottie erreichte er auf dem Parkett zwar nicht, doch er war ein wichtiger Rollenspieler in einer der dominierendsten Dynastien der NBA. Vor allem seine Zeit bei den Meisterteams der Bulls prägte sein Image als verlässlicher Center, der im Schatten der Superstars einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg leistete.

Vielen jüngeren Fans war Stacey vor allem als unverwechselbare Stimme der Bulls-Übertragungen bekannt. Als Kommentator begeisterte er sein Publikum mit mitreißenden Spielbeschreibungen, unvergesslichen Catchphrases und einer ansteckenden Energie. Sein Humor und seine Leidenschaft machten ihn zu einem echten Publikumsliebling am Mikrofon – und sorgten dafür, dass sein Name weit über die Grenzen seiner aktiven Spielerkarriere hinaus lebendig blieb.

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Getty Images Stacey King wird beim 20-jährigen Jubiläum des ersten Bulls-Titels im United Center geehrt

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Getty Images Stacey King von den Chicago Bulls im Duell am Korb gegen die Los Angeles Lakers

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Getty Images Ehemalige Chicago-Bulls-Spieler um Michael Jordan und Scottie Pippen feiern das 20-jährige Jubiläum des ersten NBA-Titels 1991