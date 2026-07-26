So liefen die letzten Stunden in Prinzessin Dianas Leben ab

Prinzessin Diana (†36) verbrachte ihren letzten Lebenstag am 30. August 1997 zunächst noch entspannt auf einer Yacht vor Sardinien. Gemeinsam mit ihrem Begleiter Dodi Al-Fayed (†42) flog die 36-Jährige anschließend nach Paris – mit Plänen für Shopping, ein Abendessen und einen Besuch im Ritz. Was als beschaulicher Aufenthalt beginnen sollte, endete in einer Tragödie. Kurz nach Mitternacht am 31. August 1997 verunglückte der Mercedes, in dem Diana saß, im Pont-de-l'Alma-Tunnel in Paris. Dodi und Fahrer Henri Paul kamen noch an der Unfallstelle ums Leben. Bodyguard Trevor Rees-Jones (58) überlebte als einziger Insasse, jedoch mit schwerwiegenden Verletzungen. Diana wurde ins Pitié-Salpêtrière-Krankenhaus gebracht, wo Ärzte stundenlang um ihr Leben kämpften. Um 4 Uhr morgens wurde sie für tot erklärt. Das Magazin Ok! hat nun anlässlich ihres 65. Geburtstages die letzten Stunden ihres Lebens minutiös rekonstruiert.

Der Tag hatte noch hoffnungsvoll begonnen. Am Morgen frühstückte Diana auf der Yacht und sprach laut einem vertrauten Insider, der gegenüber Ok! berichtete, voller Vorfreude über das baldige Wiedersehen mit ihren Söhnen Prinz William (44) und Prinz Harry (41), die damals in Balmoral, Schottland, weilten. Sie telefonierte mit einer Freundin und verabredete sich für den folgenden Montag in London. Nach der Landung in Paris wurde die Prinzessin jedoch sofort von Fotografen auf Motorrollern verfolgt. Immer wieder mussten die Pläne für den Abend geändert werden, weil die Paparazzi jeden Schritt des Paares verfolgten. Ihr Abendessen im Restaurant Chez Benoit musste abgebrochen werden. Zurück im Ritz beschloss Dodi schließlich, das Hotel durch den Hinterausgang zu verlassen – mit Paul am Steuer, der laut Ermittlungen Alkohol konsumiert und Medikamente eingenommen hatte. Der Mercedes raste mit rund 140 Kilometern pro Stunde durch eine Zone, in der 50 Kilometer pro Stunde erlaubt waren, bevor er gegen den 13. Pfeiler des Tunnels prallte.

Prinzessin Diana wäre am 1. Juli dieses Jahres 65 Jahre alt geworden. Sie hinterließ ihre beiden Söhne William, damals 15, und Harry, damals 12 Jahre alt. Kurz vor dem Unfall hatte sie noch kurz mit den beiden telefoniert. In einem Gespräch mit dem Journalisten Richard Kay am selben Abend hatte sie sich über den Druck ihres öffentlichen Lebens geäußert: "Ich frage mich manchmal, was das alles soll. Was ich auch tue, für manche Menschen ist es nie gut genug." Ihrer Freundin, der Wahrsagerin Rita Rogers, gegenüber hatte sie am Nachmittag telefoniert – Rita sagte später der Polizei, dass von einer Verlobung oder Heirat mit Dodi keine Rede gewesen sei. Dianas letzte Worte sollen laut dem Bericht ein Ausruf gewesen sein, unmittelbar nachdem der Wagen in den Tunnelpfeiler eingeschlagen war.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana, Februar 1983

Anzeige Anzeige

Jack Guez / Getty Images Der Unfallwagen von Prinzessin Diana und Dodi Al-Fayed

Anzeige Anzeige