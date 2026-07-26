Sind Keanu Reeves und Winona 30 Jahre heimlich verheiratet?

Seit über 30 Jahren könnten Winona Ryder (54) und Keanu Reeves (61) offiziell Mann und Frau sein – zumindest nach kirchlichem Recht. Passiert sein soll das Ganze bereits 1992, als die beiden gemeinsam vor der Kamera standen. Bei den Dreharbeiten zu Francis Ford Coppolas (87) Vampirfilm "Bram Stoker's Dracula" wurde die Hochzeitsszene ihrer Filmfiguren Mina und Jonathan Harker nämlich von echten rumänischen Priestern zelebriert – die dem Paar dabei das Eheversprechen abnahmen. Im Podcast "Happy Sad Confused" bekräftigte Winona diese Geschichte jetzt erneut und verriet, wie entspannt die beiden mit ihrer vermeintlichen Ehe umgehen.

Denn die Schauspielerin erzählte auch, was sich hinter den Kulissen seitdem abspielt: In ihren Textnachrichten nennen sie sich scherzhaft Ehemann und Ehefrau. "An seinem Geburtstag sage ich beispielsweise: 'Alles Gute zum Geburtstag, mein Mann.' Und dann sagt er: 'Hey, meine Frau, ich liebe dich'", erklärte sie. Auch Keanu selbst hatte sich in der Vergangenheit nicht gegen die Idee einer heimlichen Ehe gesperrt. Gegenüber dem Magazin Esquire sagte er: "Winona sagt, wir sind es. Coppola sagt, wir sind es. Also schätze ich, wir sind unter den Augen Gottes verheiratet." Im echten Leben sind die beiden jedoch kein Paar.

Neben "Bram Stoker's Dracula" standen Winona und Keanu noch zwei weitere Male gemeinsam vor der Kamera – in Richard Linklaters (65) Science-Fiction-Film "A Scanner Darkly" sowie in der romantischen Komödie "Destination Wedding". Winona ist seit 2011 mit dem Musikproduzenten Scott Mackinlay Hahn liiert, das Paar hat aber nicht geheiratet. Keanu wiederum ist seit 2018 mit der Künstlerin Alexandra Grant (53) zusammen und zeigt sich immer mal wieder verliebt auf dem Red Carpet.

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Collage: Imago, Getty Images Collage: Keanu Reeves und Winona Ryder

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Collection Christophel © American Zoetrope/ Columbia Pictures / Osiris Films / Bram Stokers Dracula Winona Ryder und Keanu Reeves in dem Film "Dracula"

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Getty Images Winona Ryder und Keanu Reeves bei einem Pressetermin zu "Destination Wedding", 2018