Tochter River besorgt: Kelly Clarkson hat strenge Fan-Regel

Bei ihrem aktuellen Aufenthalt in Las Vegas hat Kelly Clarkson (44) jetzt eine charmante Anekdote mit ihrem Publikum geteilt: Ihre zwölfjährige Tochter River (12) hat ihr eine klare Regel für den Umgang mit Fans bei Konzerten auferlegt. Als ein Fan neben der Bühne der Sängerin ein Getränk anbot, lehnte Kelly dankend ab. Und das hatte einen guten Grund, wie sie in das Mikrofon erklärte: "Ich habe meiner Tochter versprochen, keine Getränke von Menschen anzunehmen, die ich nicht kenne." Mit einem Schmunzeln fügte sie hinzu: "Ich habe ihr das beigebracht – das meinte ich damit."

Kelly gestand dem Publikum bei dem Auftritt auch, dass sie in der betreffenden Nacht kaum geschlafen hatte, weil sie so aufgeregt auf die Show gewesen sei. Deshalb wäre eigentlich ein Red Bull willkommen gewesen – ein Glas von einem unbekannten Fan kam für sie aber nicht infrage. Bei dem Konzert sprach die Sängerin außerdem über das nahende Ende ihrer NBC-Talkshow im August. Sie scherzte über die Unterschiede zwischen der Arbeit beim Fernsehen und dem Leben als Musikerin auf Tour: "Ich würde bei NBC gefeuert werden, aber ich arbeite dort ja nicht mehr."

Kelly hatte im Februar bekanntgegeben, dass ihre Talkshow nach sieben Staffeln enden wird. Als Hauptgrund nannte sie den Wunsch, mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. "Das war keine leichte Entscheidung", betonte sie damals, ergänzte jedoch: "Wenn ich mich vom täglichen Sendeplan zurückziehe, kann ich meinen Kindern Vorrang einräumen, was sich für dieses nächste Kapitel in unserem Leben notwendig und richtig anfühlt." Kelly zog 2023 mit ihrer Familie von Los Angeles nach New York City, um näher bei ihrer restlichen Familie zu sein. Neben River hat sie auch noch einen Sohn namens Remington (10).

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Getty Images Kelly Clarkson bei SiriusXM in New York in der "Front Row Series", Februar 2026

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Imago Kelly Clarkson mit ihrer Tochter River Rose Blackstock bei der Enthüllung ihres Sterns auf dem Hollywood Walk of Fame in Los Angeles

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Getty Images Kelly Clarkson bei der Rock & Roll Hall Of Fame-Aufnahmezeremonie 2024 in Cleveland