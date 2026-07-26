Kim Kardashian spottet nach Prüfungspleite über sich selbst

Kim Kardashian (45) hat nach ihrem Scheitern bei der Anwaltsprüfung bewiesen, dass sie sehr wohl über sich selbst lachen kann. In einem neuen Werbespot für ihre Energy-Drink-Marke "Update Energy" nimmt die 45-Jährige die Kritik an ihrer Karriere im Justizbereich mit Humor. Als ein Schauspieler in dem Clip fragt: "Hat sie eigentlich die Anwaltsprüfung bestanden?", antwortet sie trocken: "Nein, ich habe sie nicht bestanden. Ich habe die Latte höher gelegt." Der Spot macht klar: Kim lässt sich von Rückschlägen nicht unterkriegen.

In dem Werbefilm spricht die Unternehmerin aber noch weitere Themen an, über die in der Öffentlichkeit spekuliert wird. Sie reagiert auf Gerüchte über Schönheitsoperationen sowie auf ihren Ruf als Workaholic. Auch ihr berühmtes Zitat "Get your f--king ass up and work" ("Beweg deinen A***** und arbeite.") wird in dem Clip aufgegriffen. Kim hatte diesen Spruch einst als Lebensweisheit geäußert und damit für viel Diskussion gesorgt.

Im Hintergrund steht eine jahrelange juristische Ausbildung: Im Mai 2025 hatte Kim nach sechs Jahren ihr Jurastudium mit Abschluss abgeschlossen. Bei der kleinen Abschlussfeier waren unter anderem ihre Schwester Khloé Kardashian (42), ihre vier Kinder sowie ihr Freund Van Jones (57) dabei. Im November fiel sie dann beim Anwaltsexamen durch – entmutigt hat sie das aber nicht. "Sechs Jahre in dieser juristischen Reise, und ich bin immer noch voll dabei, bis ich das Examen bestehe. Keine Abkürzungen, kein Aufgeben – nur mehr Lernen und noch mehr Entschlossenheit", schrieb sie damals auf Instagram. Gegenüber der New York Times erklärte sie außerdem: "Ich bin ziemlich gut darin, ein Scheitern in etwas umzuwandeln, und ich habe einfach keine Zeit zum Grübeln. Man darf sich kurz selbst bemitleiden, aber dann muss ich diese Zeit ins Lernen stecken."

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Kevin Winter/Getty Images Kim Kardashian, Reality-Star

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Getty Images Kim Kardashian bei der Siegerehrung des Großen Preises von Monaco 2026

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, MJ und Kris Jenner