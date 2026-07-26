Schlussstrich: Sarah Ferguson muss Herzensprojekt aufgeben

Die Wohltätigkeitsorganisation von Sarah Ferguson (66) ist endgültig Geschichte. Der Trust der früheren Herzogin von York wird im öffentlichen Charityregister nun offiziell als entfernt geführt, auch bei Companies House ist die Organisation inzwischen als geschlossen verzeichnet. Website und Instagram der Stiftung sind abgeschaltet. Bereits im Februar hatte die Organisation angekündigt, auf unbestimmte Zeit zu schließen - ohne einen Grund dafür zu nennen. Sarah selbst hält sich seit Monaten öffentlich bedeckt und war kaum zu sehen. Wie The Sun berichtet, soll sie in Verbier in der Schweiz Zuflucht gefunden haben - im Chalet ihres früheren Freundes Paddy McNally (88), nachdem sie die Royal Lodge verlassen musste. Paddy McNally verstarb am 22.07.2026 im Alter von 88 Jahren an einer schweren Krankheit.

Das Chalet mit dem Namen Les Gais Lutins in Verbier soll einem Wert von rund 17,5 Millionen Euro entsprechen. Zuvor war Sarah bereits im März in der MayrLife-Klinik in Australien gesichtet worden, bevor sie nach Ablauf einer 90-tägigen Aufenthaltsbeschränkung in der EU in die Schweiz reiste. Ihr Ex-Mann Andrew Mountbatten-Windsor (66) lebt derweil auf dem Sandringham-Anwesen in Norfolk und wartet auf den Abschluss der Renovierungsarbeiten an seinem künftigen Zuhause Marsh Farm.

Sarah hatte ihren Trust im Jahr 2020 ins Leben gerufen. Die Organisation widmete sich laut Eigenbeschreibung der Unterstützung humanitärer und ökologischer Arbeit sowie dem Kampf gegen extreme Armut und Hunger. Zuletzt hatte sie mehrere Wohltätigkeitsorganisationen als Partner verloren, nachdem bekannt geworden war, dass sie den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) in einem Brief einst als "supreme friend" ("bester Freund") bezeichnet hatte - obwohl sie ihn öffentlich stets auf Distanz gehalten hatte. Im Januar tauchte ihr Name erneut in Dokumenten im Zusammenhang mit Epstein auf. Das bedeutet jedoch nicht, dass ihr ein Fehlverhalten vorgeworfen wird. Paddy McNally und sie hatten drei Jahre lang, von 1982 bis 1985, eine Beziehung geführt - trotz eines Altersunterschieds von 22 Jahren.

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Imago Sarah Ferguson bei der amfAR Gala in Cap d’Antibes, 30. Edition, präsentiert von Chopard und dem Red Sea International Film Festival

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Imago Sarah Ferguson und Paddy McNally beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone, 13. Juli 1997

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Imago Sarah Ferguson in einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto aus den Epstein-Ermittlungsakten