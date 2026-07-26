Bei Turbulenzen schreit er: Tom Holland offenbart Flugangst

Tom Holland (30) ist einer der bekanntesten Schauspieler Hollywoods – doch auf dem Weg zu seinen Drehterminen und Promo-Events macht ihm eine Sache mittlerweile enorm zu schaffen: das Fliegen. Im Podcast "The Dish" gestand der Schauspieler jetzt offen, dass er eine handfeste Flugangst entwickelt hat. "Als Kind hätte ich nie zweimal darüber nachgedacht, in ein Flugzeug zu steigen. Heute ist es das Stressigste, was ich durchmache", erklärte der 30-Jährige. Besonders Turbulenzen bringen ihn an seine Grenzen: "Bei jeder Turbulenz schreie ich", so Tom.

Der Schauspieler führte im Gespräch weiter aus, wie sehr ihn der aktuelle Promo-Marathon belastet. Da er gleichzeitig Werbung für die Filme Die Odyssee und Spider-Man: Brand New Day macht, ist er quasi im Dauereinsatz in der Luft unterwegs. "Wir fliegen jeden zweiten Tag, und ich bin ein absolutes Wrack", gab er zu. Podcast-Co-Moderator Nick Grimshaw (41) schlug vor, dass das Wissen darüber, wie ein Flugzeug in der Luft bleibt, manche Betroffene beruhigen kann. Tom hat diesen Ansatz bereits versucht: In einer Flughafenlounge sprach er einen Piloten an und bat ihn um fünf Minuten seiner Zeit. Auf die Frage, ob das geholfen habe, antwortete er schlicht: "Nein."

In den Kommentaren unter dem zugehörigen Clip des Podcasts meldeten sich zahlreiche Fans zu Wort, die Toms Angst nur zu gut kennen. Einige User spekulierten auch über mögliche Ursachen. So vermuteten manche, dass häufigere Flüge in kleineren Privatjets das Gefühl der Instabilität verstärken könnten. Andere brachten Toms Entscheidung, seit 2022 nüchtern zu leben, als möglichen Auslöser ins Gespräch. "Ich habe meine Flugangst entwickelt, nachdem ich aufgehört habe zu trinken! Ich frage mich, ob das bei Tom auch so war?", schrieb ein User. Weitere Stimmen deuteten auf das allgemeine Gefühl des Kontrollverlusts beim Fliegen hin. Im Podcast bestätigte er auch noch mal beiläufig die heimliche Heirat mit Zendaya (29).

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