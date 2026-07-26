Nach PG-Reunion: So ist das Verhältnis von Samira und Yasin

Wie läuft es zwischen Samira Cilingir (29) und Yasin Cilingir (35), nachdem die beiden nach der Reunion von Prominent getrennt noch einmal kurz als Paar zusammengefunden hatten? Auf Instagram hat Samira jetzt Fanfragen zu ihrem aktuellen Verhältnis beantwortet – und gibt dabei Entwarnung. Die kurze Liebesgeschichte nach der Show hatte nur wenige Monate gehalten, doch offenbar ist die Stimmung zwischen den beiden trotzdem entspannt geblieben.

Auf die Frage, wie oft sich die beiden sehen, antwortete Samira ihren Followern: "Immer wieder, wir gehen auch zusammen raus mit den Kindern. Wir verstehen uns gut." Dass das Miteinander trotz des erneuten Scheiterns funktioniert, scheint ihr wichtig zu sein. Zudem meldete sich die TV-Bekanntheit auf die Frage, ob es ihr ohne Yasin besser gehe, mit einem persönlichen Statement: "Mir geht es aktuell gut, weil ich mich mehr auf mich konzentriere. Ich habe mich viel zu wenig wertgeschätzt und mache jetzt die Dinge, die mir auch guttun und auf die ich Lust habe."

In der Runde mit Moderatorin Charlotte Engelhardt (48) erzählten Samira und Yasin, dass sie sich nach den Dreharbeiten tatsächlich noch einmal aufeinander eingelassen hatten. Die Zeit in der Villa habe sie wieder nähergebracht, weil sie dort endlich ungestört reden konnten. Genau das sei im Alltag mit den gemeinsamen Kindern oft zu kurz gekommen. Doch auch die zweite Chance scheiterte: "Wir haben es nach 'Prominent getrennt' noch einmal versucht, und das hat auch ein paar Monate gehalten, bis wir wieder in die alten Muster gefallen sind, und da haben wir einfach gemerkt, es geht nicht. Der Respekt war einfach nicht mehr da."

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Imago Samira und Yasin Cilingir beim Fame Fighting 2, 2024

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RTL Yasin und Samira Cilingir bei "Prominent getrennt" 2026

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Instagram / yasin__ca Yasin und Samira Cilingir, Realitystars