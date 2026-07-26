Amy Winehouses Mutter enthüllt Wahrheit hinter ihrer Sucht

15 Jahre nach dem Tod ihrer Tochter Amy Winehouse (†27) hat Janis Winehouse nun offen über ihre Trauer gesprochen – und darüber, was sie glaubt, was hinter der Sucht der Sängerin steckte. Gegenüber The i Paper erklärte sie, dass Amy letztlich ein Opfer ihres eigenen Erfolgs gewesen sei. "Sie wollte es nicht, aber es folgte ihr einfach. Und sie war so wie: 'Ich? Wirklich?'", schilderte Janis. Amy war am 23. Juli 2011 im Alter von 27 Jahren in ihrem Zuhause im Londoner Stadtteil Camden tot aufgefunden worden. Die Behörden stellten fest, dass sie an einer versehentlichen Alkoholvergiftung gestorben war – ihr Blutalkoholspiegel war mehr als fünffach über dem gesetzlichen Grenzwert.

Als Kern des Problems sieht Janis das fehlende Selbstvertrauen ihrer Tochter. "Sie hatte kein Selbstvertrauen. Daher der Alkohol", so die 72-Jährige. "Ich denke, das ist bei vielen, vielen Alkoholsüchtigen so. Der Alkohol nimmt den Schmerz weg. Und das ist das Schreckliche an der Sucht." Auf die Frage, wie sie selbst mit dem Verlust umgehe, antwortete sie schlicht: "Ich mache einfach weiter, weil das das ist, was ich tue. Ich lebe mein Leben." Anlässlich des 15. Todestages hatte Amys Familie zuvor eine Gedenkveranstaltung auf dem Camden Market organisiert, zu der Fans kommen und ihrer gedenken konnten.

In den Jahren nach Amys Tod gründete die Familie die Amy Winehouse Foundation, die unter anderem Resilienzprogramme in Schulen sowie Genesungsheime für junge Frauen betreibt – eines davon trägt den Namen Amy's Place. Amys Stiefmutter Jane Winehouse sagte gegenüber The i Paper, Amy "würde die Frauen dort lieben". Die Foundation sei für die Familie auch ein Weg gewesen, mit dem Schmerz umzugehen. "Wir wollten aus etwas so Tragischem etwas wirklich Positives entstehen lassen", erklärte Jane. Amy hatte zu Lebzeiten lediglich zwei Alben veröffentlicht – "Frank" und "Back to Black" – und war dennoch eine der erfolgreichsten britischen Künstlerinnen ihrer Zeit. Sie gewann insgesamt sechs Grammy Awards sowie 2012 posthum einen weiteren Grammy für ihre Zusammenarbeit mit Tony Bennett (†96).

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Getty Images Janis Winehouse in der Downing Street in London, 2020

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Roger Kisby / Getty Images Amy Winehouse, Sängerin

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Getty Images Amy Winehouse und ihre Mutter Janis im Februar 2008