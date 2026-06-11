Trotz neuer Lungentumore: Sydney Towle will weiterkämpfen

Die Influencerin Sydney Towle hat ihre Follower nach einem langen Tag voller Untersuchungen im Krankenhaus, bei denen ein MRT des Gehirns und ein CT-Scan auf dem Programm standen, mit einem schweren Update konfrontiert. Sie teilte jetzt auf TikTok und in ihrer Instagram-Story mit, dass ihre Ärzte neue Tumore in ihrer Lunge entdeckt haben – und dass auch ihre Lebertumore "stark gewachsen" sind.

Trotz der besorgniserregenden Befunde läuft ihre Behandlung weiter. Sydney, die an Cholangiokarzinom – einem seltenen Gallengangskrebs – erkrankt ist, befindet sich derzeit zwischen den Phasen einer klinischen Studie zur sogenannten TIL-Therapie (Tumor-infiltrierende Lymphozyten). Im April unterzog sie sich einer Bauchoperation, bei der ein Teil eines Tumors entnommen und ins Labor gebracht wurde, um Immunzellen daraus zu gewinnen. Gegenüber ihren Followern erklärte sie, trotz der neuen Befunde würden alle Beteiligten am ursprünglichen Plan festhalten: "Ich habe alle Einwilligungsformulare unterschrieben und werde im Juli für den drei- bis vierwöchigen Krankenhausaufenthalt zurückkommen. Also drückt mir die Daumen – alles gekreuzt."

Sydney dokumentiert ihren Kampf gegen die schwere Erkrankung seit rund drei Jahren auf Social Media. Sie wurde im Alter von 23 Jahren diagnostiziert und hat seitdem offen über Behandlungen und Rückschläge berichtet. Erst kurz vor dem jüngsten Update hatte sie trotz eines massiven Rückschlags auf sich aufmerksam gemacht: Ende Mai lief sie bei der "Miami Swim Week" über den Laufsteg und präsentierte Bademode, die speziell für Menschen nach einer Krebserkrankung entworfen wurde. Das war nur wenige Tage, nachdem ihr damaliger Onkologe ihr empfohlen hatte, in palliative Betreuung zu wechseln – ein Vorschlag, den Sydney ablehnte. Stattdessen wechselte sie zu einem neuen Spezialisten, der ihr grünes Licht für die Reise nach Florida gab.

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Getty Images Sydney Towle beim Business of Beauty Global Forum 2025 in Napa, Kalifornien

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Instagram / sydneytowle Sydney Towle, Internetpersönlichkeit

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