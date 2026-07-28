Kurze Liebe: Janel Parrish und Sasha Farber sind getrennt

Nur wenige Monate nach ihrem öffentlichen Beziehungsstart ist es schon wieder vorbei: Janel Parrish (37) und Sasha Farber haben sich getrennt. Das bestätigt das Magazin People unter Berufung auf eine anonyme Quelle. Das Paar hatte seine Beziehung erst im April dieses Jahres auf Instagram offiziell gemacht – und feierte im Juni seinen roten Teppich-Auftritt als Paar beim 33. Race to Erase MS Gala in Los Angeles. Gründe für das Liebes-Aus sind bisher nicht bekannt. Vertreter der Schauspielerin und des Tanzprofis haben sich bislang nicht dazu geäußert.

Janel und Sasha kannten sich bereits seit Jahren, bevor aus ihrer Freundschaft eine Romanze wurde. Erste Andeutungen gab es Anfang April mit einem gemeinsamen TikTok, in dem die Schauspielerin scherzhaft erklärte, sie seien zufällig auf einem Parkplatz aufeinandergetroffen. Auf Instagram machten sie ihre Liebe dann offiziell. Janel schwärmte noch im Mai in einem Gespräch mit People bei der "Gold Gala in Los Angeles von Sasha: Er sei "ein echtes Licht" und bringe "so viel Liebe, Licht und Positivität" in die Welt. Auch seine Kochkünste lobte sie in höchsten Tönen: "Er ist ein unglaublicher Koch. Ich kam jeden Tag nach langen Drehtagen nach Hause und er hatte ein riesiges Essen für mich vorbereitet. Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich."

Kennengelernt haben sich die beiden einst durch die Tanzshow Dancing with the Stars. Janel nahm 2014 an Staffel 19 teil – damals allerdings an der Seite von Tänzer Val Chmerkovskiy. Sasha war in derselben Staffel als Teil des professionellen Ensembles dabei. Gegenüber Us Weekly erzählte Janel, dass sie sich nach ihrer gemeinsamen Zeit bei der Show lange aus den Augen verloren hatten, bevor sie sich wiedertrafen: "Ich machte die Show und er war für eine sehr lange Zeit mein Kumpel Sash. Dann haben wir uns wiedergetroffen – und jetzt sind wir hier." Auch privat standen bei beiden zuletzt Veränderungen an: Janel hatte sich im April von ihrem Mann Chris Long getrennt, mit dem sie seit 2018 verheiratet gewesen war. Sasha war zuvor mit Bachelorette-Teilnehmerin Jenn Tran zusammen, von der er sich im Juni 2025 trennte. Davor war er von 2018 bis 2022 mit seiner Tanzkollegin Emma Slater (37) verheiratet.

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Imago Janel Parrish und Sasha Farber bei der 33rd Annual Race To Erase MS Gala im Fairmont Century Plaza in Los Angeles

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Instagram / janelparrish Sasha Faber und Janel Parrish, April 2026

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Instagram / sashafarber1 Sasha Faber und Janel Parrish, April 2026