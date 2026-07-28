Todesursache enthüllt: Daran starb Kris Jenners Mutter MJ

Jetzt steht fest, woran Kris Jenners (70) Mutter gestorben ist: Mary Jo Campbell, von ihrer berühmten Tochter und der Öffentlichkeit liebevoll MJ genannt, erlag einem akuten Herzstillstand. Das geht aus ihrer offiziellen Sterbeurkunde hervor, über die das Magazin Us Weekly jetzt berichtete. Demnach wurden zusätzlich ein akutes Atemversagen sowie ein metastasierter Lungenkrebs als weitere Todesursachen in dem Dokument aufgeführt.

Die Unterlagen lagen Us Weekly in Kopie vor. Weitere Details zu den genauen Umständen ihres Todes oder zur Reaktion der Familie sind bislang nicht bekannt. Auch Kris selbst hat sich dazu bisher nicht öffentlich geäußert.

Mary Jo Campbell war vielen Fans des Reality-TV-Franchises rund um die Kardashian-Jenner-Familie bestens vertraut. Sie trat in der Sendung immer wieder auf und galt als wichtiger Bestandteil der Großfamilie. Kris, die sechs Kinder hat und als Managerin und Produzentin ihrer Familie wirkt, pflegte eine enge Bindung zu ihrer Mutter und zeigte diese Beziehung auch regelmäßig in der Öffentlichkeit.

Anzeige Anzeige

Instagram / krisjenner Mary Jo posiert

Anzeige Anzeige

Instagram / krisjenner Kris Jenner und ihre Mutter MJ posieren

Anzeige Anzeige