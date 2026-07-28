Kylian Mbappé zeigt sich mit Ester Expósito ganz vertraut

Fußballstar Kylian Mbappé (27) und die spanische Schauspielerin Ester Expósito (26) genießen gemeinsam ihren Sommerurlaub. Am Montag wurden die beiden vor der Küste Sardiniens auf einer Yacht fotografiert. Kylian präsentierte dabei seinen durchtrainierten Oberkörper in der Sonne, während Ester den entspannten Tag auf See im Bikini verbrachte. Die Zeit auf dem Mittelmeer dürfte für den Fußballer eine willkommene Auszeit sein – schon bald kehrt er zu Real Madrid zurück, um die Vorbereitung auf die neue Saison zu beginnen.

Für Kylian kommt die Erholung genau zum richtigen Zeitpunkt. Frankreich schied bei der Weltmeisterschaft auf dem vierten Platz aus, und bereits im August stehen für ihn erste Spiele mit seinem Klub an. Dass er diese letzte Auszeit mit Ester verbringt, dürfte die Gerüchteküche weiter anheizen. Seit Monaten wird das Duo als mögliches Paar gehandelt: Im März 2026 wurden die beiden gesehen, als sie gemeinsam dasselbe Auto während der Paris Fashion Week verließen, was erste Spekulationen auslöste. Im April folgten weitere gemeinsame Auftritte, und im Mai zeigten sie auf einem Yacht-Trip in Ibiza offen Zuneigung.

Ester ist vor allem durch ihre Rolle als Carla Rosón in der Netflix-Teenserie "Elite" international bekannt geworden. Nach diesem Durchbruch war die Spanierin in weiteren Produktionen wie "Someone Has to Die" und "Venus" zu sehen und sammelte dabei Lob für ihre Arbeit in Film und Fernsehen. Kylian wiederum gilt als einer der besten Fußballer der Welt. Seit 2024 spielt er für Real Madrid, nachdem er seine Karriere bei Paris Saint-Germain gemacht hatte.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kylian Mbappé und Ester Expósito

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylian Mbappé beim WM-Achtelfinale 2026 gegen Paraguay in Philadelphia

Anzeige Anzeige

Getty Images Ester Expósito, Schauspielerin