Urlaub gibt TikTokerin Sydney Towle Kraft im Krebskrampf

Sydney Towle meldet sich mit offenen Worten bei ihren Fans zurück. Nach einer Auszeit am Meer mit Freundinnen, Jetski-Fahrten und goldenen Sonnenuntergängen sitzt die Social-Media-Bekanntheit nun wieder zu Hause – dort, wo ihr Alltag mit Chemotherapie wartet. In einem neuen TikTok-Clip beschreibt die 26-Jährige den emotionalen Kontrast zwischen Urlaubsgefühl und Therapiehärte. "Ich habe so einen unglaublichen Schleudertrauma-Effekt", resümiert Sydney und schildert, wie sie noch vor der Reise wegen starker Übelkeit in ihrer Wohnung "herumgekrochen" sei. "Ich hatte solche Angst, dass ich wegen meiner Krankheit nicht mitfahren könnte." Der Clip entstand am Freitag, dem 30. Januar, kurz nach ihrer Rückkehr, und richtet sich an ihre 878.000 Follower, mit denen sie diese Phase ihres Lebens teilt.

Die Influencerin lebt seit 2023 mit Cholangiokarzinom, einem seltenen Gallengangskrebs, der nach Angaben der Mayo Clinic überwiegend ältere Menschen betrifft. Nach einer Pause hat Sydney im Januar die Chemotherapie wieder aufgenommen und berichtet offen über Nebenwirkungen, die sie im Job wie auch im Freundeskreis ausbremsen. "Ich habe mir letzte Woche gesagt: Das schaffe ich unmöglich noch einmal", gesteht sie in dem Video, aus dem People zitiert. Dann kam der Perspektivwechsel am Strand. Die gemeinsame Zeit habe ihr neuen Antrieb gegeben: "Jetzt denke ich, doch, ich kann das. Ich hatte so eine gute Zeit und ich will das weitermachen, für immer." Ihre Botschaft ist klar: Urlaubsmomente können Kraftquelle sein, wenn zu Hause die nächste Behandlungsrunde wartet. "Ich war plötzlich so glücklich, am Leben zu sein", freute sie sich sichtlich gerührt.

Sydney dokumentiert ihre Reise seit der Diagnose fast lückenlos online – von Klinikterminen bis zu kleinen Alltagssegen. Die Content-Creatorin sucht dabei häufig die Nähe zu Freundinnen, die sie zu Terminen begleiten oder sie an freien Tagen ablenken. In früheren Phasen ließ sie ihre Community auch an Therapieentscheidungen und Eingriffen teilhaben. Sie entschied sich schließlich für eine OP, bei der ein spezieller Hepatik-Pumpen-Katheter eingesetzt wird, um hochdosierte Chemotherapie direkt in die Leber zu leiten. Im Mai 2025 erklärte sie im Gespräch mit dem Magazin People, wie wichtig es für sie sei, andere Betroffene zu inspirieren und Mut zu machen. Durch die Unterstützung ihrer Community habe Sydney "einen Sinn" inmitten dieser schwierigen Zeit gefunden.

