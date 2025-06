Schlechtes Update: TikTok-Star kämpft gegen seltenen Krebs

Sydney Towle hat ihre Follower am Dienstag, dem 17. Juni, mit einer emotionalen Videobotschaft über den aktuellen Stand ihrer Krebserkrankung informiert. In dem zweiminütigen Clip berichtete die 25-jährige TikTok-Bekanntheit, dass sie bei ihrem letzten Arztbesuch erschütternde Nachrichten erhielt. Zum ersten Mal habe sie gehört, dass es "nicht gut" stehe, und erklärte unter Tränen, dass sie nun eine neue Therapie beginnen werde. Sydney, die seit ihrer Diagnose mit Gallengangskrebs ihre Geschichte offen auf Social Media teilt, wird sich am 30. Juni einer Operation unterziehen, bei der ein spezieller Hepatik-Pumpen-Katheter eingesetzt wird, um hoch dosierte Chemotherapie direkt in die Leber zu leiten.

Dieser Eingriff bedeutet für die Influencerin, dass sie mehrere Tage im Krankenhaus verbringen muss und eine geplante Reise absagen musste. "Hoffentlich kann ich die Reise irgendwann nachholen", merkte sie sichtlich bewegt an. Neben der Operation steht Sydney eine weitere Herausforderung bevor: Sie wird eine experimentelle Form der Chemotherapie erhalten, die ihr im Kampf gegen die aggressive Erkrankung helfen soll. Die Influencerin gestand ihren Fans, dass ihr trotz aller Vorsätze zunehmend schwerfällt, optimistisch zu bleiben. "Das ist einfach nicht die Zukunft, die ich mir vorgestellt habe", fügte sie unter Tränen hinzu.

Sydney erhielt die Diagnose der seltenen, normalerweise erst bei älteren Menschen ab 50 auftretenden Krebserkrankung im Alter von 23 Jahren. Seitdem hat sie auf TikTok und Instagram eine wachsende Gemeinschaft aufgebaut und teilt ihre Erfahrungen mit mehr als 812.000 Followern. In einem Interview im Mai 2025 erklärte sie gegenüber dem Magazin People, wie wichtig es für sie sei, andere Betroffene zu inspirieren und Mut zu machen. Durch die Unterstützung ihrer Community habe Sydney "einen Sinn" inmitten dieser schwierigen Zeit gefunden. Die Offenheit, mit der die Influencerin über ihre Krankheit spricht, hat sie zu einer bedeutenden Stimme für Menschen gemacht, die ähnliche Herausforderungen bewältigen müssen.

