Wow-Moment: Kaia Gerber begeistert in durchsichtigem Kleid

Kaia Gerber (24) sorgte bei der Los-Angeles-Premiere der neuen Serie "The Shards" jetzt für einen glamourösen Auftritt. Die Tochter von Supermodel Cindy Crawford (60) erschien auf dem roten Teppich in einem hauchzarten silbernen Kleid mit Pailletten-Details und einem opaken Futter darunter – ein klassisches Nacktkleid mit einem Schuss Glitzer. Das Kleid mit eckigem Ausschnitt und feinen Spaghetti-Trägern verlieh ihrem Look einen fast metallisch-flüssigen Schimmer. Darunter blitzte ein hautfarbener String hervor. Ihre brünetten Haare trug Kaia in lockeren Wellen mit Mittelscheitel, dazu setzte sie auf ein Smokey-Eye-Make-up und einen bronzenen Teint – ein Auftritt, der stark an die Glamour-Ästhetik ihrer berühmten Mutter erinnert.

In der von Ryan Murphy (60) produzierten Serie "The Shards" spielt Kaia die Figur Susan Reynolds, Teil einer reichen und eng miteinander verstrickten Teenie-Clique im Los Angeles der achtziger Jahre. Die Show basiert auf dem gleichnamigen Buch von Bret Easton Ellis (62) und dreht sich um einen Serienkiller, der wohlhabende Jugendliche in der Stadt ins Visier nimmt. Kurz vor der Premiere zeigte Kaia noch zwei weitere bemerkenswerte Looks: In einem figurbetonten roten Strickkleid von Alaïa aus der Ready-to-wear-Kollektion 2026 setzte sie auf einen feurigen Auftritt, während sie in New York in einem schlichten schwarzen Satinkleid ganz nach dem Stil der Neunziger auftrat.

Der New-Yorker-Look kam dabei nicht von ungefähr: Das ärmellose schwarze Shift-Dress mit Satin-Finish erinnerte stark an einen Look, den Cindy Crawford bereits 1991 bei einer Benefizveranstaltung in Los Angeles getragen hatte. Mutter und Tochter verbindet dabei mehr als nur ihr ähnliches Äußeres. Cindy, die seit 1998 mit Kaias Vater, dem Geschäftsmann Rande Gerber (64), verheiratet ist, sprach in der Vergangenheit immer wieder offen darüber, wie wichtig ihr die Familie ist. Kaia, die neben ihrer Modelkarriere zunehmend auch als Schauspielerin auf sich aufmerksam macht, trägt das modische Erbe ihrer Mutter auf ganz eigene Weise weiter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kaia Gerber bei der Vanity Fair Oscar Party in Los Angeles, März 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Kaia Gerber bei der Weltpremiere von FXs "The Shards" in New York City, Juli 2026

Anzeige Anzeige

Imago Kaia Gerber im schwarzen Satin-Kleid in New York City, Juli 2026