Sydney Towle bleibt trotz ihrer Krebsdiagnose optimistisch

Sydney Towle meldet sich mit einer emotionalen Botschaft aus dem Krankenhaus. Die 26-jährige Influencerin kämpft seit rund drei Jahren gegen eine seltene Form von Gallengangskrebs, das sogenannte Cholangiokarzinom, und befindet sich derzeit mitten in einer klinischen Studie. Auf TikTok, wo ihr mehr als 1,1 Millionen Menschen folgen, hält sie ihre Community regelmäßig auf dem Laufenden – auch jetzt, da sie sich zwischen den Phasen einer Tumorzell-Immuntherapie, der sogenannten TIL-Therapie, in stationärer Behandlung befindet. In einem ihrer jüngsten Videos sprach Sydney offen darüber, wie belastend bestimmte Kommentare für sie sind und warum sie trotzdem nicht aufhört, an eine positive Wendung zu glauben.

In dem Video räumte die Influencerin ein, dass sie Online-Kommentare liest, die ihr kaum jemand wünschen würde. "Die Kommentare bringen mich manchmal wirklich an meine Grenzen, wenn ich lese: 'Sie hat nur noch Tage.' Solche traurigen Dinge", sagte Sydney gegenüber ihren Followern auf TikTok. "Es ist schwer, so etwas über sich selbst zu lesen." Doch statt sich davon unterkriegen zu lassen, zieht sie daraus eine klare Schlussfolgerung: "Aber dann denke ich: Warum sollte ich das meinen Optimismus oder meine Hoffnung ruinieren lassen? Denn letztendlich ist es mein Leben, und wenn ich glaube, dass sich die Dinge gut entwickeln werden, dann ist das meine Entscheidung." Auch im Hinblick auf den bevorstehenden amerikanischen Nationalfeiertag am 4. Juli zeigte Sydney sich gefasst – sie rechnet damit, dass es ihr aufgrund der intensiven Chemotherapie, die der eigentlichen TIL-Behandlung vorausgeht, nicht gut gehen wird, doch sie blickt voraus: "Wunder geschehen jeden Tag. Niemand weiß mit Sicherheit, was passieren wird."

Erst vor wenigen Wochen sorgte Sydney mit einem Auftritt bei der Miami Swim Week für Aufmerksamkeit: Sie lief für die Show "The Chemo Club x Post Swim" über den Laufsteg und präsentierte Bademode, die speziell für Körper nach einer Krebsbehandlung entworfen wurde. Kurz zuvor hatte sie eine erschütternde Nachricht erhalten – ihr früherer Onkologe erklärte, dass er sie nicht weiter behandeln wolle, und empfahl ihr, Palliativpflege in Anspruch zu nehmen. Sydney lehnte das entschieden ab und wechselte zu einem neuen Spezialisten, der ihr grünes Licht für die Reise nach Miami gab.

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Getty Images Sydney Towle beim Business of Beauty Global Forum 2025 in Napa, Kalifornien

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Instagram / sydneytowle Sydney Towle, Internetpersönlichkeit

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Instagram / sydneytowle Sydney Towle, Internetpersönlichkeit

Wie findet ihr Sydneys offenes Update aus dem Krankenhaus? Stark und wichtig – Transparenz macht Betroffenen Mut. Berührend, aber auch schwer anzuschauen – ich fühle total mit ihr. Ergebnis anzeigen