Im Urlaub: Boris Becker strahlt mit Söhnen um die Wette

Boris Becker (58) genießt seinen Familienurlaub im portugiesischen Comporta offenbar in vollen Zügen. Auf Instagram gewährt der 58-Jährige nun erneut private Einblicke in die gemeinsame Auszeit mit seiner Ehefrau Lilian (36) und seinen Söhnen Noah Becker (32), Elias Becker (26) und Amadeus Becker (16). Im Mittelpunkt der neuen Bilderreihe steht ein besonders inniger Schnappschuss am Strand: Boris hat seine drei Jungs fest im Arm, während das Quartett vor dem Meer fröhlich um die Wette strahlt. Dass die Tennislegende diese seltene Runde sichtlich auskostet, macht auch die Bildunterschrift deutlich. "Gemeinsam Erinnerungen schaffen", schreibt Boris zu den sonnigen Aufnahmen. Dabei scheint es fast so, als sei neben Badesachen und Sonnencreme vor allem jede Menge gute Laune im Reisegepäck gelandet.

Auch Lilian de Carvalho Monteiro ist auf den Urlaubsbildern mittendrin statt nur dabei. Auf einem Foto kuschelt sich die Ehefrau des ehemaligen Tennisprofis vertraut an Boris, während beide entspannt im Sand sitzen. Eine weitere Aufnahme zeigt Lilian gemeinsam mit Noah, Elias und Amadeus. Das harmonische Gruppenbild lässt erkennen, wie selbstverständlich sie zum Familienkreis gehört. Bei Boris' Followern kommen die innigen Szenen bestens an. In der Kommentarspalte feiern zahlreiche Fans den vereinten Familienclan. "So, so cool! Alle zusammen – wie schön das ist", schwärmt ein Nutzer auf Instagram. Ein weiterer Kommentar lautet: "Happy Family. Es tut so gut, das zu sehen." Ein anderer Fan bringt seine Begeisterung besonders knapp auf den Punkt: "Glück hat einen Namen: Boris". Die Bilder sorgen damit nicht nur bei den Beckers für strahlende Gesichter.

Boris Becker verbringt seinen Sommerurlaub in Comporta im großen Familienkreis. Dass zwischen Lilian und seinen drei Söhnen eine vertraute Stimmung herrscht, hatten bereits frühere Einblicke in die Portugalreise gezeigt. Bei einem gemeinsamen Abstecher in eine Strandbar saßen die Familienmitglieder entspannt beieinander. Besonders Noah und sein 16 Jahre jüngerer Halbbruder Amadeus sorgten dort für einen liebevollen Moment: Noah legte den Arm um den Teenager und gab ihm einen Kuss auf die Schläfe. Auch Lilian wirkte bei dem gemeinsamen Barbesuch gelöst und gut gelaunt. Die neuen Strandaufnahmen setzen diese Reihe nun fort – diesmal mit Meereskulisse, Sand unter den Füßen und einem Boris, der zwischen seinen Söhnen ganz offensichtlich besonders viel Grund zum Lächeln hat.

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Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seinen Söhnen Elias, Amadeus und Noah

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Instagram / borisbeckerofficial Lilian und Boris Becker im Portugalurlaub im August 2026

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Instagram / borisbeckerofficial Boris Beckers Frau Lilian mit seinen Söhnen Noah, Amadeus und Elias