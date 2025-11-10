Familienzuwachs: Jon Bon Jovi ist erneut Großvater geworden

Jon Bon Jovi (63) hat allen Grund zur Freude: Der Sänger ist zum zweiten Mal Großvater geworden! Sein Sohn Jesse Bongiovi (30) und dessen Ehefrau Jesse Light verkündeten auf Instagram jetzt die Geburt ihrer kleinen Tochter Blair Lucy. Das Paar teilte die herzerwärmende Nachricht zusammen mit einem süßen Foto, auf dem die winzige Hand des Babys zu sehen ist. "Unser süßes Mädchen ist angekommen, und wir könnten nicht glücklicher sein. Willkommen auf der Welt, kleine Blair", schrieben die stolzen Eltern zu dem Bild. Blair Lucy ist das erste Kind des Paares und bringt neuen Schwung in die Familie.

Die beiden gaben sich erst im Mai 2024 in einer romantischen Zeremonie in Las Vegas das Jawort. Als Ort der Trauung wählten sie dasselbe kleine Kapellchen, in dem Jon und seine Frau Dorothea 1989 heirateten. Jesse und Jesse lernten sich im Jahr 2018 kennen, als sie auf einer Terrasse in Montauk, New York, ins Gespräch kamen. Genau dort hielt der 30-Jährige vor zwei Jahren um die Hand seiner heutigen Frau an. Die Ankunft von Baby Blair markiert nun einen weiteren bedeutenden Meilenstein in ihrer Liebesgeschichte. Für ihren kleinen Familienzuwachs scheinen die frischgebackenen Eltern überglücklich und voller Vorfreude auf das gemeinsame Abenteuer.

Wie sehr sich auch Jon über sein Opa-Glück freut, zeigte sich erst vor wenigen Wochen, als er in der "Today Show" offen über sein erstes Enkelkind, die Tochter von Jake Bongiovi (23) und Millie Bobby Brown (21), sprach. "Man verliebt sich sofort", schwärmte der Rockstar von dem Moment, als er die Kleine zum ersten Mal sah. "Als wir Jake und Millies Tochter kennengelernt haben, war es einfach sofort klar. So nach dem Motto: 'Das ist meine Enkelin.' Und es ist cool", erzählte der Musiker voller Stolz.

Getty Images Jon Bon Jovi und sein Sohn Jesse Bongiovi, Dezember 2023

Instagram / jesse.light Jesse Bongiovi und seine Tochter Blair Lucy, November 2025

Getty Images Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown, 2025

