Nach Drogen-Eklat: Capital Bra feiert Mallorca-Saisonstart

Nur wenige Tage nach seinem dramatischen Drogenrückfall und dem selbst abgesetzten Notruf meldete sich Capital Bra (31) überraschend kraftvoll zurück. Beim Saison-Opening im mallorquinischen Megapark feierte Vladislav Balovatsky, wie der Rapper bürgerlich heißt, ein Bühnen-Comeback, das nach den Schlagzeilen der Vorwoche kaum jemand so schnell erwartet hätte. Der Musiker wirkte bei seiner Ankunft sichtlich entspannt, legte die anfängliche Sonnenbrille bald ab und gab sich nahbar. Kurz vor seinem Auftritt ließ er gegenüber Bild wissen: "Es geht mir gut." Trotz der Sorgen seiner Community bewies der Berliner Entertainer, dass er die große Party-Bühne derzeit keineswegs meiden möchte.

Rund 25 Minuten lang verwandelte Capi den Partytempel in einen Hexenkessel und feuerte eine Hit-Sammlung ab, die von "Neymar" bis "Cherry Lady" reichte. Begleitet von lautem Jubel der Menge präsentierte er sich energiegeladen, während er mit strahlendem Lächeln und seinen typischen Sprüchen die Atmosphäre auflockerte. Als Zugabe verwöhnte er seine Fans mit dem Klassiker "Roli Glitzer Glitzer", was die Stimmung endgültig zum Kochen brachte. Immer wieder richtete er sich mit den Worten "Danke, dass ich heute hier sein darf" an seine "Bratans, Bratinas und Bratuchas". Diese emotionale Dankbarkeit unterstrich die enge Bindung zu seinen Fans.

Der Auftritt markiert einen Wendepunkt im Megapark, wo Deutschrap in diesem Sommer massiv an Boden gewinnt. Sogar Haftbefehl (40) und Finch (36) hatten beim Saisonauftakt die Bühne gerockt, was die neue musikalische Ausrichtung des Clubs betont. Für den "Bratan" ist es ein weiterer Meilenstein einer Karriere, die im Berliner Untergrund begann und ihn nun zum europäischen Party-Olymp führte. Für den Künstler scheint dieser Abend jedenfalls die beste Medizin gegen die Negativschlagzeilen der vergangenen Tage gewesen zu sein.

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capital_bra Rapper Capital Bra und Finch beim Saisonstart auf Mallorca im April 2026

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Instagram / capital_bra Capital Bra, Januar 2026

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Instagram / capital_bra Capital Bra mit seinen beiden Söhnen, Juni 2021