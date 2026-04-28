Nach Coachella-Duett: Madonna & Sabrina veröffentlichen Song

Madonna (67) und Sabrina Carpenter (26) setzen ihre Coachella-Magie fort: Die Queen of Pop und die Sängerin haben nun offiziell ihren gemeinsamen Song "Bring Your Love" angekündigt. In einem gemeinsamen Post auf Instagram teilten die beiden am Montag ein schwarz-weißes Artwork und machten klar, dass der Track schon ganz bald erscheinen wird. "Wir haben etwas dazu zu sagen. Bring Your Love, 30. April, 15:00 Uhr PST", heißt es in der Caption zu dem Beitrag. Nach ihrem gemeinsamen Auftritt beim Coachella-Festival, bei dem sie das Lied bereits live präsentierten, zählt die Fan-Community nun die Stunden bis zum Release.

Der Song ist Teil von Madonnas neuem Album "Confessions II", das am 3. Juli erscheinen soll und mit dem die Popikone ihr nächstes großes Musikprojekt vorbereitet. Zuvor hatte sie bereits den Track "I Feel So Free" veröffentlicht und bei einer "Club Confessions"-Party in Los Angeles weitere neue Songs angeteast. "Bring Your Love" selbst kennen die Fans bislang nur aus dem Coachella-Auftritt und kurzen Snippets, die in den sozialen Netzwerken kursieren. In dem tanzbaren Track singen Madonna und Sabrina im Wechsel und im Duett, während im Refrain immer wieder die zentrale Zeile erklingt: "Bring deine Liebe, denn du kannst mich nicht vertreiben, bring deine Liebe, denn du wirst mich nie brechen." Die Reaktionen im Netz fallen entsprechend überschwänglich aus.

Inhaltlich knüpft der Song an die Themen an, mit denen Madonna seit Jahren ihr Publikum begleitet – und die Sabrina nun an ihrer Seite weiterführt. In den Lyrics ist von Beichten, Urteilen und Erwartungen die Rede, von Opfern, Kompromissen und dem Preis, den man für andere zahlt. Zeilen wie "Kommentiere nicht meine Ideen, ich will dein Urteil oder deine Erwartungen nicht" und "Ich habe alles aus Liebe getan" greifen das Motiv der Selbstbehauptung auf, während beide Künstlerinnen immer wieder fordern: "Bring deine Liebe." Nach Madonnas vielbeachtetem Auftritt bei Sabrinas Coachella-Headlinershow, der auch im Zusammenhang mit ihrem kommenden Album und den Plänen für weitere Liveprojekte stand, wirkt die gemeinsame Single nun wie der nächste Schritt in einer kreativen Partnerschaft, in der eine Pop-Legende und ein aktueller Chartstar eng zusammenspielen – auf der Bühne und jetzt auch im Studio.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Sabrina Carpenter und Madonna

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Getty Images Sabrina Carpenter, September 2025

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Instagram / madonna Madonna, Februar 2026

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