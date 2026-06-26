"Unbarmherzig": Chris Evert ist wieder an Krebs erkrankt

Tennislegende Chris Evert hat sich mit einer traurigen Nachricht an die Öffentlichkeit gewandt: Der Eierstockkrebs ist zurückgekehrt. Die 71-Jährige gab die Diagnose in einem emotionalen Instagram-Post bekannt, nachdem am vergangenen Wochenende bei Untersuchungen eine Verschlechterung ihres Zustands festgestellt worden war. Die ehemalige Weltranglistenerste hat sich bereits einer ersten Operation unterzogen; in den kommenden Wochen soll eine Chemotherapie folgen. "Eierstockkrebs ist unbarmherzig", erklärte Chris, betonte jedoch gleichzeitig ihren festen Willen, den Kampf gegen die Krankheit ein weiteres Mal optimistisch aufzunehmen.

Aufgrund der intensiven Behandlung wird die Tennisikone in diesem Jahr nicht wie gewohnt an Wimbledon teilnehmen und auch alle weiteren beruflichen Verpflichtungen der kommenden Monate absagen. In den sozialen Netzwerken löste die Nachricht eine Welle der Anteilnahme aus. Zahlreiche Weggefährtinnen spendeten Trost: Während Gabriela Sabatini "viel Liebe und Stärke" übermittelte, zeigte sich ihre langjährige Freundin und einstige Rivalin Martina Navratilova (69) gewohnt kämpferisch. Chris werde "dieses Monster erneut erlegen", so Martina. Die Erkrankung überschattet das Leben der Familie Evert bereits seit vielen Jahren. Ihre Schwester Jeanne, die ebenfalls als Tennisprofi aktiv war, verstarb im Jahr 2020 an den Folgen von Eierstockkrebs.

Chris selbst hatte die Diagnose erstmals Anfang 2022 erhalten und wähnte die Krankheit bereits zweimal besiegt zu haben – im Januar 2023 sowie nach einem ersten Rückfall im Jahr 2024 galt sie jeweils als krebsfrei. Auch Martina überstand schwere Erkrankungen an Brust- und Kehlkopfkrebs. Die tiefe, jahrzehntelange Verbundenheit der beiden Frauen in diesen schweren Lebensphasen steht auch im Mittelpunkt der Dokumentation "Chris & Martina: The Final Set". Chris schloss ihren bewegenden Post mit einem großen Dank an ihr medizinisches Team, ihre Familie und die weltweiten Fans für den anhaltenden Zuspruch.

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Getty Images Chris Evert bei der Zeremonie nach dem US-Open-Finale der Frauen in New York, September 2025

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Getty Images Chris Evert, Tennis-Legende

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Getty Images Martina Navratilova im November 2021