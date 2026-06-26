Ihre Ex-Köchin belastet Kylie Jenner mit schwerem Vorwurf

Kylie Jenner (28) sieht sich mit einer weiteren Klage konfrontiert: Ihre ehemalige Privatköchin verklagte die 28-Jährige in dieser Woche in Los Angeles. Die Frau, deren Name in den Gerichtsdokumenten nicht genannt wird, wirft Kylie und ihren Vorgesetzten vor, dass die extremen Arbeitsbedingungen zu einer Fehlgeburt geführt hätten. Laut der Klage, über die unter anderem die Los Angeles Times berichtete, musste sie regelmäßig elf bis zwölf Stunden am Tag, fünf Tage die Woche, arbeiten – und das, obwohl sie ihre Vorgesetzten frühzeitig über ihre Risikoschwangerschaft informiert hatte.

Besonders brisant sind dabei zwei konkrete Vorfälle, die die Klage beschreibt. An Silvester 2024 soll die Frau angewiesen worden sein, schwere Lebensmittel eine Steigung hinaufzutragen – ohne jegliche Hilfe. Ihr sei dabei schwindlig geworden, sie habe nach Luft gerungen und habe schließlich vom Sicherheitspersonal versorgt werden müssen. Kurz darauf, im Februar 2025, kochte sie auf einer Kindergeburtstagsparty von Kylie in Palm Springs, wo sie nach eigenen Angaben trotz Bitte keine Unterstützung erhielt. Am folgenden Morgen erlitt sie massive Blutungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo man ihr mitteilte, dass kein Herzschlag ihres Babys mehr feststellbar sei. Als ein Vorgesetzter bemerkte, wie verstört die Köchin nach dem Verlust war, soll er ihr gesagt haben: "Hör auf damit, hör einfach auf. Du machst Kylie traurig. Du machst sie depressiv." Die Frau fordert nun Schadenersatz in nicht genannter Höhe. Eine Reaktion von Kylie auf eine Anfrage von TMZ blieb bislang aus.

Es ist bereits die dritte Klage, die Kylie in diesem Jahr von ehemaligen Mitarbeitern erhält. Im April reichte die frühere Haushälterin Angelica Vasquez Klage gegen sie ein und behauptete, von dem Personal in Kylies Haushalt rassistisch und religiös diskriminiert worden zu sein. Noch im selben Monat folgte eine weitere Klage von Juana Delgado Soto, einer anderen Ex-Haushälterin, mit insgesamt 20 Anklagepunkten – darunter Belästigung, Rassendiskriminierung, Lohnverstöße sowie das Versäumnis, Belästigungen zu verhindern oder zu beheben. Kylie ist vor allem durch die Reality-TV-Serie The Kardashians sowie ihr Kosmetikunternehmen Kylie Cosmetics bekannt und hat selbst zwei Kinder.

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Getty Images Kylie Jenner bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, April 2026

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Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Look für die Golden Globes 2026