Der "Stopper": BVB-Legende Wolfgang Paul ist verstorben

Borussia Dortmund trauert um eine seiner größten Legenden: Wolfgang Paul (86) ist tot. Der frühere Kapitän des BVB starb am Sonntag nach langer Krankheit im Alter von 86 Jahren. Paul hatte von 1961 bis 1971 das schwarz-gelbe Trikot getragen und dabei insgesamt 240 Pflichtspiele für den Verein absolviert. In dieser Zeit holte er mit dem BVB drei der bedeutendsten Titel in der Vereinsgeschichte: die Deutsche Meisterschaft 1963, den DFB-Pokal 1965 und – als Kapitän – den Europapokal der Pokalsieger 1966. Im Finale besiegte Borussia Dortmund den FC Liverpool mit 2:1 nach Verlängerung. Auch Bundestrainer Helmut Schön war auf Paul aufmerksam geworden und nominierte ihn für den deutschen WM-Kader im selben Jahr.

Vereinspräsident Hans-Joachim Watzke würdigte den Verstorbenen mit bewegenden Worten gegenüber dem Klub: "Diese Nachricht macht uns unendlich traurig. Wolfgang war bescheiden, bodenständig. Eine treue Seele. Eine ehrliche Haut. Ein ganz feiner Mensch." Paul sei eine "BVB-Ikone" und "mehr als ein Freund" gewesen, so Watzke weiter: "Ich werde ihn sehr vermissen." Auch BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer trauerte öffentlich um den Defensivmann: "Eine echte Legende und ein außergewöhnlicher Mensch, den wir alle in unser Herz geschlossen haben und entsprechend vermissen werden." Trotz seines Platzes im WM-Kader 1966 blieb Wolfgang für den Deutschen Fußballbund ohne Einsatz – das verlorene Finale gegen England verfolgte er nur von der Bank aus.

Auch abseits des Rasens hatte Wolfgang bis zuletzt eine enge Verbindung zu seinem Verein. Der BVB verlieh ihm 1995 die Ehrenmitgliedschaft und die goldene Nadel. Bis zu seinem Tod war er Vorsitzender des Ältestenrates und besuchte regelmäßig Champions-League-Spiele des Klubs – auch auswärts, stets begleitet von seiner Ehefrau Almuth. Das Ehepaar war über fünf Jahrzehnte verheiratet und betrieb gemeinsam ein Juwelier- und Uhrmachergeschäft im Sauerland, das sie 2018 schlossen. Als "Stopper" war der faire, aber harte Abwehrspieler für alle Borussen bekannt.

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Imago Wolfgang Paul, BVB-Legende

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Imago Wolfgang Paul und Mats Hummels im Signal Iduna Park, 2016

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Imago Bernd Möllmann, Wolfgang Paul und Silke Seidel singen bei der BVB-Mitgliederversammlung das Vereinslied