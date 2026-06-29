Fußballstar Lucas Trejo verliert Frau & Kinder bei Erdbeben

Ein tragischer Verlust bestürzt die Fußballwelt: Der argentinische Profikicker Lucas Trejo (38) hat beim verheerenden Erdbeben in Venezuela seine Ehefrau Yanina Maranella und seine beiden Kinder Aarón und Ainhoa verloren. Die Beben der Stärke 7,2 und 7,5, die innerhalb weniger Sekunden nacheinander auftraten, hatten am 24. Juni die venezolanische Küstenstadt La Guaira und ganz Venezuela erschüttert. Das Apartmentgebäude, in dem Yanina und die Kinder lebten, wurde dabei vollständig zerstört. Teamkollegen und Freiwillige suchten rund 72 Stunden unermüdlich nach ihnen, bevor ihre Körper aus den Trümmern geborgen wurden.

Während die Familie in La Guaira ums Leben kam, befand sich Lucas zum Zeitpunkt des Bebens in der Hauptstadt Caracas, wo er mit seinem Verein Club Sport Marítimo La Guaira ein Spiel vorbereitete. Teamkollege Edson Tortolero informierte die Öffentlichkeit über seinen Instagram-Account, wo er ein Bild eines Baggers zeigte, der in den Trümmermassen gräbt: "Wir teilen allen Menschen in Venezuela und Argentinien mit, dass die Leichen der Familienangehörigen von Lucas Trejo gefunden wurden. Wir danken allen für ihre Unterstützung und bitten um größtmöglichen Respekt für seine Familie in dieser Zeit." Sein Verein schloss sich der Beileidsbekundung an und betonte online: "Lucas, du bist nicht allein. Deine Marítimo-La-Guaira-Familie ist bei dir." Die Erdbebenkatastrophe, die schlimmste in Venezuela seit einem Jahrhundert, forderte nach aktuellem Stand mehr als 1.400 Todesopfer und hinterließ zehntausende Vermisste.

Lucas, der ursprünglich aus der argentinischen Stadt Córdoba stammt, spielte bereits Ende der 2000er-Jahre professionell in der griechischen Super League, bevor er 2012 nach Südamerika zurückkehrte. Erst im Februar schloss er sich Marítimo La Guaira an. Kurz vor der Tragödie hatte er seiner Frau auf Instagram zum Geburtstag gratuliert und dabei ein Foto der vierköpfigen Familie geteilt. "Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe", schrieb Lucas damals. "Es ist ein Segen für uns als Familie, dich zu haben. Mit dir ist alles einfacher und schöner."

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Instagram / lucastrejo_lts Profilbild lucastrejo_lt Der argentinische Profikicker Lucas Trejo gratuliert seiner Ehefrau Yanina Maranella zum Geburtstag.

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Instagram / lucastrejo_lt Fußballer Lucas Trejo zeigt sich als stolzer Vater mit seinen beiden Kindern Aarón und Ainhoa.

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Imago Lucas Trejo führt den Ball im Auftaktspiel der Jacksonville Armada gegen FC Edmonton, Jacksonville siegt 3:1.