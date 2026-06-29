"Das schönste Mädchen der Welt"-Thylane ist nun verheiratet

Thylane Blondeau (25) hat geheiratet! Das französische Model, das einst als "schönstes Mädchen der Welt" betitelt wurde, hat sich Anfang Juni in Paris mit dem DJ Ben Attal das Jawort gegeben – nur drei Monate nach ihrer Verlobung. Fotos, die der Daily Mail vorliegen, zeigen das Brautpaar an ihrem großen Tag. Thylane wählte ein weißes Brautkleid mit eleganten Cape-Details, während sie ihre brünetten Haare zu einem sorgfältig gesteckten Chignon trug. Nach der Trauung verließen die frisch Vermählten die Zeremonie in einem Porsche 356 Speedster, während Freunde und Familie sie lächelnd verabschiedeten.

Ben, der 29 Jahre alt ist, hatte seiner Thylane bei einem romantischen Griechenland-Urlaub den Antrag gemacht. Er ließ dabei keine Mühe scheuen und streute einen Weg aus roten Rosenblättern zu einem Tisch mit Meeresblick. Das Paar feierte das Ereignis anschließend im Four Seasons Astir Palace Hotel an der Athener Riviera. Den Antrag hatte Thylane damals auf Social Media bestätigt und mit den Worten kommentiert: "Ich habe Ja zu meinem besten Freund gesagt. Auf die Ewigkeit."

Thylane und Ben sind seit 2020 ein Paar. Die Tochter des früheren Fußballprofis Patrick Blondeau und der TV-Moderatorin Veronika Loubry war bereits im zarten Alter von sechs Jahren vom Magazin Vogue Enfants zum "schönsten Mädchen der Welt" gekürt worden – ein Titel, den sie 2018 erneut gewann, als sie an der Spitze der jährlichen Rangliste von TC Candler landete. Im Modelbusiness ist sie schon lange kein Neuling: Als Vierjährige lief sie für Jean Paul Gaultier (74), mit zehn Jahren wurde sie das jüngste Model, das je für die Vogue Paris posierte. Heute ist die Französin als Botschafterin für L'Oréal tätig und hat 2020 ihre eigene Modelinie namens No Smile gegründet.

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Getty Images Thylane Blondeau, Model

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Instagram / thylaneblondeau Thylane Blondeau und ihr Verlobter im Griechenland-Urlaub

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Gareth Cattermole/GettyImages Das französische Model Thylane Blondeau