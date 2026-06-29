Blasenentzündung ignoriert: Sami Sheen landet im Krankenhaus

Wegen einer vernachlässigten Harnwegsinfektion musste Sami Sheen (22), die Tochter von Schauspieler Charlie Sheen (60) und Denise Richards (55), ins Krankenhaus. Die 22-Jährige meldete sich jetzt mit einem Gesundheitsupdate auf TikTok bei ihren Fans. Darin schilderte sie eine turbulente Nacht: Nach dem Krankenhausaufenthalt sei sie zunächst essen gegangen – um danach die ganze Nacht unter Übelkeit zu leiden. Außerdem musste sie einen CT-Scan über sich ergehen lassen, bei dem ihr Kontrastmittel in die Venen gespritzt wurde. "Mein ganzer Körper schmerzt bei der kleinsten Berührung. Ich fühle mich widerlich", beschrieb sie ihren Zustand in dem Video.

Zusätzlich macht Sami ein neu verschriebenes Antibiotikum Sorgen. "Ich habe nur Schreckliches über dieses Antibiotikum gehört, deshalb habe ich noch keines genommen", gab sie zu. Eigentlich hätte sie die Einnahme schon am Morgen beginnen sollen. Bereits zuvor hatte sie auf TikTok erklärt, wie es überhaupt so weit kommen konnte: "Das ist das Ergebnis davon, eine Harnwegsinfektion nicht ernst zu nehmen", sagte sie in einem früheren Video, in dem sie im Krankenhauskittel Cracker aß. "Wenn ihr eine Harnwegsinfektion habt, nehmt eure Antibiotika und zwar genau so, wie es der Arzt sagt." In ihrem aktuellen Update ist außerdem eine männliche Stimme im Off zu hören – Sami spricht scherzhaft von einem "Mysterypfleger", der sich liebevoll um sie kümmere. Zu sehen ist der Mann in dem Video jedoch nicht.

Sami ist das gemeinsame Kind von Charlie und seiner Ex-Frau Denise Richards. Ihr Vater, bekannt aus der Kultserie "Two and a Half Men", war in der Vergangenheit selbst immer wieder mit gesundheitlichen Problemen konfrontiert. Sami ist vor allem als Social-Media-Star bekannt und teilt auf ihren Kanälen regelmäßig persönliche Einblicke in ihr Leben mit ihren Followern. Zuletzt sorgte sie Anfang des Jahres auch mit familiären Turbulenzen für Schlagzeilen, als sie ihrer Schwester Lola Sheen vorwarf, heimlich einen ihrer Ex-Freunde zu daten – was Lola jedoch bestritt.

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Instagram / samisheen Sami Sheen, Model

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