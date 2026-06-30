"Harry Potter"-Star Michael Byrne mit 82 Jahren verstorben

Die Filmwelt trauert um Michael Byrne: Der britische Schauspieler ist am 20. Juni im Alter von 82 Jahren gestorben, wie The Guardian berichtete. Über die Todesursache ist bislang nichts bekannt. Michael war einem breiten Publikum primär durch seine Rolle als General Vogel in Indiana Jones und der letzte Kreuzzug bekannt, in der er an der Seite von Harrison Ford (83) zu sehen war. Besonders in Erinnerung geblieben ist dabei eine Szene, in der Vogel Indiana mit einem Faustschlag verabschiedet – auf ganz typisch nationalsozialistisch-deutsche Art.

Neben seiner Rolle in der Indiana-Jones-Reihe war Michael auch in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1 als Gellert Grindelwald zu sehen. Weitere bekannte Filmproduktionen, an denen er beteiligt war, sind "Braveheart", "Gangs of New York" sowie der James Bond-Film "Der Morgen stirbt nie". Zuletzt stand er noch für die TV-Serien "Bodies" und "The Phoebus Files" vor der Kamera.

Der in London geborene Darsteller war im Laufe seiner langen Hollywood-Karriere vor allem für seine Rollen als Bösewicht bekannt und fiel dabei häufig durch seine markanten, stechend blauen Augen auf. Mit seinen vielfältigen Auftritten in großen Kinofranchises hinterließ er einen bleibenden Eindruck in der Filmgeschichte. 2019 beendete er seine Bühnenkarriere nach insgesamt über 160 Film- und Fernsehproduktionen.

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Imago Michael Byrne während der Dreharbeiten zur BBC-Serie "No Bananas" am 18.07.1995

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ActionPress Harrison Ford in "Indiana Jones und der Tempel des Todes"

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United Archives GmbH Daniel Radcliffe in "Harry Potter und der Stein der Weisen"

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