Donald Trump stichelt am Hochzeitstag gegen Taylor & Travis

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) haben sich jetzt im legendären Madison Square Garden in New York das Jawort gegeben. An der ikonischen Arena leuchteten daraufhin große Schilder mit der Botschaft "JUST&T MARRIED" und machten die zuvor geheim gehaltene Trauung öffentlich. Kurz nachdem die Eheschließung bestätigt wurde, sorgte jedoch ausgerechnet Donald Trump (80) für Wirbel: Über den offiziellen X-Account des Weißen Hauses veröffentlichte er eine bearbeitete Version der Anzeigetafeln. Statt der Hochzeitsbotschaft war dort zu lesen: "Trump ist euer Präsident."

Der digitale Seitenhieb fügt sich in eine längere Vorgeschichte ein, denn Donald hatte sich bereits zuvor mehrfach kritisch gegenüber Taylor Swift geäußert. So schrieb er 2024 nach ihrer Unterstützung für Kamala Harris (61) auf seiner Plattform: "Ich hasse Taylor Swift!" Gleichzeitig äußerte er sich im vergangenen Jahr zur Verlobung des Paares deutlich versöhnlicher: "Ich denke, er ist ein großartiger Spieler, ich denke, er ist ein toller Typ, und ich denke, dass sie ein großartiger Mensch ist, also wünsche ich ihnen viel Glück." Viele Fans werten seinen aktuellen Post dennoch als klaren Seitenhieb gegen das Paar.

Trotz des kuriosen Posts aus dem Weißen Haus schien die große Hochzeitsfeier in New York ungestört weiterzugehen. Für das Brautpaar stand an diesem besonderen Tag ohnehin ein vollgepacktes Programm an: Als Trauzeugen standen Taylor Swifts Bruder Austin Swift sowie Jason Kelce (38), der Bruder von Travis Kelce, an ihrer Seite und übernahmen damit eine zentrale Rolle im Ablauf der Zeremonie. Durch den emotionalen Moment führte kein Geistlicher, sondern Hollywoodstar Adam Sandler (59), der der Feier eine ganz eigene und besondere Note verlieh. Im Anschluss dürfte das Paar umgeben von Familie, Freunden und zahlreichen prominenten Wegbegleitern ausgelassen gefeiert haben.

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Tasos Katopodis/Getty Images, David Eulitt/Getty Images Collage: Donald Trump, Taylor Swift und Travis Kelce

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Getty Images Donald Trump, Juni 2026

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim NBA-Spiel Knicks vs. Cavaliers in Cleveland, Mai 2026

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