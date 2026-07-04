Nicht Christian: Antonia Elenas Sohn Noah nennt Fabi "Papa"

Antonia Elena (33) gibt jetzt einen sehr privaten Einblick in ihr Familienleben: In einer Instagram-Fragerunde sprach der Social-Media-Star offen über Sohn Noah, den sie aus ihrer früheren Beziehung mit Christian Wolf (31) hat. Dabei wollte ein Fan wissen, ob der Junge ihren heutigen Partner Fabian Müller inzwischen tatsächlich "Papa" nennt. Antonia beantwortete die Frage ohne Umschweife: "Ja, Noah sagt Papa zu Fabi und das kam auch ganz natürlich irgendwann mit der Zeit. Für ihn ist es ganz normal, was ich total schön finde, und Fabi macht es glaube ich auch sehr glücklich. Er sorgt sich ja auch wie ein Papa und das dann gespiegelt zu bekommen, ist doch wunderschön, oder?"

Antonia schwärmte außerdem davon, dass Noah inzwischen bestimmte Dinge lieber mit Fabian unternimmt als mit ihr: "Es gibt sogar mittlerweile Dinge, die er lieber mit Fabi machen will als mit mir – auch irgendwie total süß." Antonias Fazit lautet: "Kinder sind einfach so krass ehrlich und instinktiv."

Mit Fabian scheint dagegen eine enge und herzliche Verbindung entstanden zu sein. Dass die beiden als Familie zusammengewachsen sind, zeigt sich auch daran, dass Antonia sich grundsätzlich vorstellen kann, mit Fabian eines Tages gemeinsamen Nachwuchs zu bekommen – aktuell sei aber noch nichts geplant, wie sie bereits in einer früheren Fragerunde verriet.

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Instagram / antoniaelena.official Influencerin Antonia Elena und ihr Partner Fabian

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Instagram / antoniaelena.official Influencerin Antonia Hemmer und ihr Partner Fabian

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Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin