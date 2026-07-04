Wembley-Rekord gebrochen: Harry Styles bricht in Tränen aus

Harry Styles (32) schreibt Musikgeschichte in London: Der Sänger hat mit seiner aktuellen "Together Together"-Tour im Wembley-Stadion nun einen historischen Rekord aufgestellt. Seit dem 12. Juni steht Harry fast ununterbrochen auf der Bühne der legendären Arena – am 4. Juli folgt seine zwölfte und finale Show dieser gigantischen Konzertserie. Damit übertrifft der Brite laut Mirror in diesem Kalenderjahr sowohl Coldplay mit ihrer 10-Nächte-Serie aus 2025 als auch Taylor Swift (36) mit ihrem 8-Nächte-Engagement im Jahr 2024 und tritt insgesamt vor mehr als einer Million Fans auf. Nach seiner elften Show wurde es für den Popstar nun besonders emotional, nachdem der Rekord offiziell bestätigt wurde.

In den sozialen Medien sorgten die Aufnahmen anschließend für großes Aufsehen, da der Musiker sich die Tränen nicht mehr verkneifen konnte. Die Fans reagierten mit viel Zuspruch und unter einem der Clips war etwa zu lesen: "Ich bin so stolz auf ihn wegen seines Rekords mit den meisten Wembley-Nächten in diesem Jahr, aber es ist so schwer, ihn weinen zu sehen." Andere schrieben auf X: "Ich bin so stolz auf dich, Harry!" oder "Warum weine ich jetzt auch?" Ein Fan merkte zudem an: "Wartet, das ist das erste Mal, dass er sich auf der Bühne wirklich erlaubt hat zu weinen, und ich möchte ihm einfach eine große Umarmung geben."

Die "Together Together"-Tour führte Harry durch ein vollgepacktes Programm: Neben neuen Tracks wie "Aperture", "Pop" und "Taste Back" standen auch seine bekanntesten Solosongs wie "As It Was", "Watermelon Sugar" und "Sign of the Times" auf der Setlist. Dazu kam ein besonderes Highlight für One Direction-Fans, denn Harry überraschte auch mit älteren Songs wie "Night Changes" und "History". Mit dem finalen zwölften Konzert endet die rekordbrechende Wembley-Serie und dürfte mit vielen unvergesslichen Momenten noch lange in Erinnerung bleiben.

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