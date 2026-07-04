Nach Zoffgerüchten: Karlie Kloss bei Taylor Swifts Hochzeit

Lange kursierten Gerüchte über ein Zerwürfnis zwischen Taylor Swift (36) und Karlie Kloss (33) – doch mit einem gemeinsamen Hochzeitsabend scheint das Kapitel endgültig abgeschlossen. Das Model erschien am 3. Juli gemeinsam mit ihrem Ehemann Joshua Kushner (41) als Gast bei Taylors Hochzeit mit Travis Kelce (36) im Madison Square Garden in New York City. Sie trug ein elegantes trägerloses Goldkleid mit Raffdetails und eine passende Metallic-Clutch, dazu einen auffälligen roten Lippenstift – ein Look, der an den Signature-Beauty-Style der Braut erinnerte. Joshua erschien im Anzug mit Fliege an ihrer Seite. Das zeigen Fotos, die unter anderem People vorliegen.

Dem Magazin zufolge herrschte bei der Feier ein Black-Tie-Dresscode. Obwohl viele Einzelheiten der Hochzeit im Vorfeld streng geheim gehalten wurden, hatten selbst enge Freunde des Brautpaares wie NFL-Star George Kittle (32) und seine Frau Claire kurz zuvor noch angegeben, nichts über den Veranstaltungsort zu wissen. George hatte gegenüber Entertainment Tonight gescherzt: "Ich habe halb und halb damit gerechnet, dass einfach ein Jumbo-Jet auf der Startbahn steht und sie uns irgendwohin fliegen." Taylors Hochzeitsankündigung mit Kelce war im August 2025 erfolgt, versehen mit dem Satz: "Euer Englischlehrer und euer Sportlehrer heiraten."

Karlie und Taylor hatten sich 2013 bei der Victoria's Secret Fashion Show kennengelernt und galten schnell als enge Freundinnen. Die Freundschaft schien jedoch zu bröckeln, als Karlies Name 2017 im Musikvideo zu "Look What You Made Me Do" auf einem T-Shirt mit Taylors engsten Freunden fehlte. Karlie dementierte einen Streit stets öffentlich und betonte gegenüber der New York Times: "Glaubt nicht alles, was ihr lest." In einem weiteren Interview schwärmte sie zudem von Taylors Talent: "Ihre Musik ist zeitlos. Sie hat so viele Hits. Ich liebe auf jeden Fall 'Shake It Off'." Ihren Auftritt bei der Hochzeit kann man somit als bislang deutlichstes Zeichen dafür werten, dass die beiden Frauen wieder zueinander gefunden haben.

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Jackson Lee / Splash News Taylor Swift und Karlie Kloss bei einer Party-Nacht in New York

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Getty Images Taylor Swift und Karlie Kloss im Dezember 2014

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Getty Images Taylor Swift, Gigi Hadid, Karlie Kloss und Lily Aldridge, August 2015

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