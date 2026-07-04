Noah Kahan staunt über Taylor Swifts "Eras"-Tour-Fitness

Bei seinem Konzert in Philadelphia am 26. Juni hat Noah Kahan seiner Kollegin Taylor Swift (36) ein unerwartetes Kompliment gemacht – und dabei auch über sich selbst gelacht. Der Sänger, der gerade seine "Great Divide Tour" gestartet hat, brachte das Publikum mit einem spontanen Kommentar zum Schmunzeln. "Taylor Swift muss wirklich in unglaublich guter Form sein", scherzte er laut einem auf X kursierenden Video. "Heilige Scheiße, das ist nicht einfach. Es ist nicht mal ein besonders heißer Tag, und mir geht es trotzdem nicht gut." Mit einem Augenzwinkern schob er nach: "Wenn ihr neu in dieser Fangemeinde seid: Ich schwitze immer so."

Noahs Bewunderung kommt nicht von ungefähr. Taylor hatte während ihrer rekordverdächtigen "Eras Tour" von 2023 bis 2024 jeden Abend rund drei Stunden lang performt – inklusive aufwendiger Choreografien und Songs aus ihrem gesamten Katalog. Gegenüber dem Magazin Time erklärte sie im Dezember 2023, wie intensiv sie sich vorbereitet hatte: "Jeden Tag bin ich auf dem Laufband gelaufen und habe dabei die ganze Setlist laut mitgesungen. Schnell für schnelle Songs, ein Trab oder schnelles Gehen für langsame." Darüber hinaus absolvierte sie drei Monate Tanztraining mit Choreografin Mandy Moore (42). "Ich wollte die Choreos so sehr verinnerlicht haben, dass ich mit den Fans albern sein kann, ohne den Faden zu verlieren", so Taylor. Ihr Personaltrainer Kirk Myers schwärmte gegenüber dem Magazin Vogue im April 2024 ebenfalls von ihrer Disziplin: "Manche Leute würden sich wahrscheinlich übergeben oder auf dem Boden liegen müssen, wenn sie so trainieren würden wie sie."

Die "Eras Tour" endete im Dezember 2024, und seitdem hat sich für Taylor einiges verändert. In einer Folge des Podcasts "New Heights" – der gemeinsamen Show ihres Verlobten Travis Kelce (36) und dessen Bruder Jason Kelce (38) – sprach sie offen über ihr Leben nach der Tour: "Ich war so lange auf Tour, und jetzt bin ich es endlich nicht mehr, und das ist irgendwie großartig, weil ich meine Hobbys zurückbekomme." Die Beziehung zu Travis hat inzwischen den nächsten Schritt gemacht: Die beiden heiraten bereits in wenigen Tagen im Madison Square Garden.

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Getty Images Noah Kahan bei den 68. Grammy Awards in der Crypto.com Arena in Los Angeles, Februar 2026

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Getty Images Taylor Swift bei der "Eras Tour" im Johan-Cruijff-Arena, Amsterdam, 4. Juli 2024

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026