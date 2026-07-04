Taylor Swift und Travis Kelce schrieben intime Ehegelübde

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) haben sich das Jawort gegeben – und zwar an einem Ort, der für solche Anlässe alles andere als gewöhnlich ist: dem Madison Square Garden in New York City. Das berühmte Stadion wurde für die Hochzeit des Paares in ein romantisches Liebesnest verwandelt, das eine lange Liste prominenter Gäste empfing. Besonders rührend: Wie jetzt unter anderem durch die Moderatoren der US-amerikanischen Sendung "Good Morning America" bekannt wurde, schrieben Taylor und Travis ihre Ehegelübde persönlich – in kleinen Büchern. Die Hosts Robin Roberts, George Stephanopoulos und Michael Strahan (54) schwärmten von dem intimen Moment, den das Paar trotz des riesigen Veranstaltungsortes geschaffen habe.

George beschrieb die Gelübde als "alles, was man sich erhofft. Echt, verletzlich, ernst und verspielt, von tiefer Liebe geprägt." Ihre Vermählung verkündeten Taylor und Travis offiziell auf den Außenbildschirmen des Madison Square Garden, bevor sie ihre Gäste zu einem ausgelassenen Empfang einluden. Die Feier soll laut Quellen, auf die TMZ sich bezog, eine Atmosphäre zwischen "Zauberer von Oz" und "Alice im Wunderland" gehabt haben. Für das leibliche Wohl sorgten Speisen des exklusiven New Yorker Clubs Zero Bond, während Stevie Nicks (78) mit einem Live-Auftritt für Gänsehaut-Momente sorgte. Dass bereits Informationen wie diese durchgesickert sind, trotz NDAs, soll jedoch Konsequenzen haben.

Zur illustren Gästeliste gehörten unter anderem Gigi Hadid (31), Bradley Cooper (51), Jennifer Lopez (56), Gwen Stefani (56), Blake Shelton (50), Reese Witherspoon (50), Tom Cruise (64), Selena Gomez (33), Paul McCartney (84) sowie Karlie Kloss (33) und Joshua Kushner (41). Für Lacher sorgte außerdem Lena Dunham (40), die in ihrer Rede angeblich einen nicht jugendfrei formulierten Witz über Footballspieler zum Besten gab. Taylor und Travis sind seit 2023 ein Paar. Die Sängerin war damals bei einem Spiel des American-Football-Teams Kansas City Chiefs aufgetaucht, für das der Sportler als Tight End aufläuft. Seitdem war das Paar regelmäßig gemeinsam in der Öffentlichkeit zu sehen – bei Spielen, auf dem roten Teppich und auf Taylors weltweiter "The Eras Tour".

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Instagram / ashavignone Travis Kelce überreicht Taylor Swift einen besonderen Hut

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Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Juni 2025 in Florida

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Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

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