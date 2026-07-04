Tante verrät: Taylor Swift und Travis weinten bei Trauung

Während Taylor Swift (36) und Travis Kelces (36) Trauung im Madison Square Garden in New York soll es hochemotional geworden sein. Neue Einzelheiten dazu kamen jetzt von Taylors Tante Robin Gentry persönlich, die nach der Feier mit Reportern sprach. Gegenüber LBS News erzählte sie, dass bei ihrer Nichte und dem NFL-Profi bei der Zeremonie Tränen kullerten: "Sie weinten, sie lachten, sie tanzten, sie umarmten sich und sie küssten sich."

Neben den emotionalen Momenten der frischgebackenen Eheleute sprach Robin auch über die Stimmung auf der Feier. Laut ihrer Schilderung soll es "reichlich Essen" gegeben haben. Zudem habe das Paar eine "schöne Hochzeitstorte" servieren lassen. Mehr wollte Robin, die das Event in einem schwarzen SUV verließ, den Reportern nicht verraten. Sie lachte und winkte zum Abschied, während ein strahlendes Lächeln ihre Lippen umspielte.

Wie emotional es bei der Hochzeit zuging, zeigen auch neue Details zu den Ehegelübden von Taylor und Travis. Wie die Moderatoren der US-Sendung "Good Morning America" berichteten, soll das Paar seine Worte ganz persönlich formuliert haben: und zwar handschriftlich in kleinen Büchern. Vor allem George Stephanopoulos fand dafür große Worte: "Alles, was man sich erhofft. Echt, verletzlich, ernst und verspielt, von tiefer Liebe geprägt."

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

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Instagram / killatrav Travis Kelce und Taylor Swift, Juli 2025

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Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift