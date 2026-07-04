Hinter verschlossenen Türen: Erwägt Trump Diddy-Begnadigung?

Hinter den Kulissen der US-Regierung wird offenbar weiter über eine mögliche Begnadigung von Sean "Diddy" Combs (56) nachgedacht. US-Präsident Donald Trump (80) soll sich laut einem Bericht von CBS News mit seinen Beratern über eine neue Runde von Begnadigungen beraten haben – und der Name des Rappers soll dabei erneut gefallen sein, dies berichtet auch TMZ. Diddy gehöre demnach zu mehreren prominenten Namen, die Trump intern in Erwägung ziehe. Ob es dabei tatsächlich zu einer Begnadigung kommt, ist allerdings noch völlig offen.

Laut CBS News soll Diddy allerdings nicht auf der offiziellen Empfehlungsliste des Begnadigungsteams im Weißen Haus stehen. Ein Mitarbeiter des Weißen Hauses betonte jedoch gegenüber CBS: "Präsident Trump trifft letztendlich alle Entscheidungen in Bezug auf Gnadenakte." Im Januar hatte Trump gegenüber der New York Times noch erklärt, er habe zwar einen Brief von Diddy erhalten, in dem dieser um Begnadigung gebeten habe – er denke aber nicht darüber nach. Bereits im November 2025 soll Diddy gegenüber Mitinsassen im Bundesgefängnis FCI Fort Dix geprahlt haben, er rechne Anfang 2026 mit einer Begnadigung durch den Präsidenten.

Diddy war im Jahr 2025 in zwei Anklagepunkten der Förderung von Prostitution schuldig gesprochen worden. Von den schwerwiegenderen Vorwürfen des Menschenhandels und der Verschwörung zur Schutzgelderpressung wurde er freigesprochen. Er wurde zu vier Jahren Haft verurteilt und sitzt derzeit im Gefängnis. Sein voraussichtlicher Entlassungstermin wurde zuletzt auf den 23. Februar 2028 vorgezogen – ursprünglich war er für April 2028 angesetzt.

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Links: Donald Trump, Juni 2026, Rechts: Sean "Diddy" Combs, Rapper

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IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, Februar 2008

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Getty Images Donald Trump während des G7-Gipfels in Évian-les-Bains, Juni 2026