Jung und wild: So sah Katharina Thalbach (72) früher aus

Katharina Thalbach (72) gehört seit Jahrzehnten zu den markantesten Gesichtern des deutschen Films und Theaters – und das schon von klein auf. Die 1954 in Ost-Berlin geborene Schauspielerin stand bereits als Kind auf der Bühne. Begleitet wurde sie dabei von ihrer Mutter, der Schauspielerin Sabine Thalbach. Sie gingen gemeinsam ans Berliner Ensemble und ans Deutsche Theater. In den 1970er-Jahren prägte Katharina, die zuweilen ein recht distanziertes Verhältnis zu ihrem Vater hatte, das Kino der DDR mit Rollen in Filmen wie "Der nackte Mann auf dem Sportplatz" – schon damals mit einem unverwechselbaren Look und einer Ausstrahlung, die weit über klassische Nachwuchsrollen hinausging. Wer alte Fotos aus dieser Zeit betrachtet, erkennt sofort: Der markante Gesichtsausdruck, den Katharina bis heute trägt, war schon damals unübersehbar.

Den internationalen Durchbruch brachte schließlich Volker Schlöndorffs Oscar-prämierter Film "Die Blechtrommel", in dem sie die Maria Truczinski spielte. Zuvor war sie bereits mit ihrer Übersiedlung nach West-Berlin 1976 nahtlos in die westdeutsche Film- und Theaterwelt eingetaucht und hatte in Margarethe von Trottas "Das zweite Erwachen der Christa Klages" überzeugt. Einen weiteren Höhepunkt ihrer Karriere markierte die Rolle in Doris Dörries "Paradies", für die Katharina mit dem Deutschen Filmpreis als beste Darstellerin ausgezeichnet wurde. Seit dem Jahrtausendwechsel eroberte sie zudem ein jüngeres Publikum – als Oma in "Hände weg von Mississippi", als Schildkröte Henrietta in den "Schule der magischen Tiere"-Filmen oder als Stimme der alten Kartoffel in der Vorschulserie "Moppi und der Leckerladen".

Auch mit inzwischen 72 Jahren ist Katharina, die laut Superillu mittlerweile auf Alkohol verzichtet, noch immer auf der Bühne, im Fernsehen und im Kino aktiv. Denn bald gibt es laut kino.de ein Wiedersehen mit der Ausnahmedarstellerin: Am 19. November 2026 startet der Film "Lieblingsmenschen" in den deutschen Kinos. Katharina selbst hat sich in ihrer langen Karriere nie auf ein bestimmtes Genre oder ein einziges Medium festlegen lassen – sie war gleichermaßen als Schauspielerin, Regisseurin und Sprecherin tätig und hat sich so einen festen Platz in der deutschen Kulturlandschaft erarbeitet. Viele Zuschauer feierten sie vor allem für ihre Darstellung der Altkanzlerin als humorvolle Hobby-Detektivin in "Miss Merkel".

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Getty Images Katharina Thalbach im Mai 2012

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Imago Im Interview: Katharina Thalbach über ihre Inszenierung von "Hänsel und Gretel" an der Dresdner Semperoper.

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Imago Katharina Thalbach in "Der Hauptmann von Köpenick" (1997), Regie: Frank Beyer.