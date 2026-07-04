So viel "Prominent getrennt"-Gage wurde Edda Pilz geboten

Edda Pilz (25) hat auf TikTok ein überraschendes Geständnis gemacht: RTL hat der Influencerin nach eigenen Angaben angeboten, gemeinsam mit ihrem Ex Michael Klotz (28) an der Show Prominent getrennt teilzunehmen. Die Fitnessliebhaberin ließ ihre Follower wissen, was der Sender ihr dafür geboten hat – und machte dabei kein Hehl daraus, was sie von der Idee hält. Für Edda wäre ein Aufenthalt mit ihrem Ex nämlich ein echtes Opfer. Für Edda war die Summe allerdings bei weitem nicht genug.

"Ich hätte lieber Herpes am ganzen Körper, an jedem Körperteil, als da mit meinem Ex zu chillen", machte sie auf Social Media deutlich. Die Reality-Bekanntheit erklärte, dass sie den Preis für ihr "Opfer" deutlich höher angesetzt hätte: "Ich hab' gesagt, für eine Eigentumswohnung in Berlin würd' ich's machen, das ist ein angemessener Preis für dieses Opfer, das man da bringt." Die angebotene Summe reichte ihr nicht: "Sie haben mir 30.000 Euro geboten und für euch klingt es jetzt viel. Aber nach Steuern und Verkauf meiner Seele ist ja nichts mehr übrig."

Schon im Sommerhaus der Stars wurde klar, wie sehr Edda und Micha aneinandergerieten. Die Beziehung ging dort endgültig kaputt, vor laufenden Kameras. Kein Wunder also, dass sie die Idee, jetzt ausgerechnet bei "Prominent getrennt" wieder gemeinsam anzutreten, so heftig abblockt. Vor zwei Monaten machte sie auf TikTok sogar eine klare Ansage: "Ich habe jetzt schon mehrfach gesagt, dass ich in keine Show mehr gehen werde. Und das steht fest, das ist in Stein gemeißelt."

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RTL Edda Pilz und Michael Klotz, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Reality-TV-Bekanntheit

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RTL Edda Pilz und Micha Klotz im "Sommerhaus der Stars" 2025